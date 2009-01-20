T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink ailesinin avukatı: Albay Öz delilleri yok etti

Avukat Fethiye Çetin, albay Öz’ün delilleri yok ettiğini belirterek, bu konuda açılan davanın ana davayla birleştirilmesini istedi

20 Ocak 2009 02:00

Dink’in ailesinin avukatı Fethiye Çetin, Albay Ali Öz’ün delilleri yok ettiğini belirterek, bu konuda açılan davanın ana davayla birleştirilmesini istedi. Avukat Çetin, “İhmali olan kişiler, görevden alınmalı ya da görev yerleri değiştirilmeli” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden ardından geçen iki yıl boyunca cinayetin aydınlatılmasına yönelik çabalar tam olarak sonuç vermedi. Gizli bir tanık tarafından teşhis edilen ve olay yerinde olduğu öne sürülen Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal sanık oldu. Ağabey Hayal, 26 Ocak’taki duruşmada sorgulanacak. Yasin Hayal’in eski eniştesi Coşkun İğci’nin bildirmesine rağmen, cinayeti önlemeyen dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 6 görevli hakkında görevi ihmal suçundan dava açıldı. Trabzon ve İstanbul’da görevli polis yetkilileri hakkında ise hiçbir soruşturma yapılmadı. Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, dava ve soruşturmada gelinen son noktayı NTV’ye değerlendirdi.

Avukat Fethiye Çetin, şunları söyledi:
“20 sanıklı olarak devam eden ana dava dışında, Hrant Dink cinayetini aydınlatılması için şu anda elimizde iki olanak var. Bunlardan birincisi Trabzon jandarması için açılan soruşturma ve dava; ikinci ise Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporu.

Trabzon Jandarması ve Albay Ali Öz’ün yargılanacağı dava önemli bir dava olabilir. Bu davada dikkat edilmesi gereken husus, onlara istinat edilen suçlarla ağırlığıyla orantılı olarak bu davanın ana davayla birleştirilerek yürütülmesidir. Çünkü Albay Öz, delilleri yok ederek ve birtakım sahte belgeler düzenleyerek kimi bulgulara ulaşmamızı engelledi. Onun bağımsız ve tarafsız bir yargı makamı tarafından sorgulanmasının yanında, bu süreci tümüyle görebilecek bir yargılama makamı tarafından yürütülmesi gerekiyor.

İkinci olanak ise Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yayımlanan rapor. Bu raporda birtakım tespitlerin yapılmasıdır. Emniyet güçlerinin bu konudaki ihmali ve kusurlarının tespit edilmesidir. Bununla ilgili açılacak soruşturmanın da gerçekten maddi gerçeğe ulaşabilmesi için, şu anda tek talebimiz şudur ki, bu soruşturmada ihmali ve kusuru görülen kişilerin derhal görevlerinden alınması ya da görev yerlerinin değiştirilmesi. Bu kişiler, ihmal kusurlarını örtmek için birtakım delilleri gizliyorlar, karartıyorlar ya da değiştiriyorlar. Trabzon’da karşımıza çıkan budur. O nedenle bu kişilerin derhal görevlerden alınması gerekir. Bu diller bizi Hrant Dink cinayetinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için olanaklı bir duruma getirecektir. Biz, bu kişilerin görev yerlerinin değiştirilmesini istiyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24