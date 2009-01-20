Dink ailesinin avukatı: Albay Öz delilleri yok etti

Dink’in ailesinin avukatı Fethiye Çetin, Albay Ali Öz’ün delilleri yok ettiğini belirterek, bu konuda açılan davanın ana davayla birleştirilmesini istedi. Avukat Çetin, “İhmali olan kişiler, görevden alınmalı ya da görev yerleri değiştirilmeli” dedi.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden ardından geçen iki yıl boyunca cinayetin aydınlatılmasına yönelik çabalar tam olarak sonuç vermedi. Gizli bir tanık tarafından teşhis edilen ve olay yerinde olduğu öne sürülen Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal sanık oldu. Ağabey Hayal, 26 Ocak’taki duruşmada sorgulanacak. Yasin Hayal’in eski eniştesi Coşkun İğci’nin bildirmesine rağmen, cinayeti önlemeyen dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 6 görevli hakkında görevi ihmal suçundan dava açıldı. Trabzon ve İstanbul’da görevli polis yetkilileri hakkında ise hiçbir soruşturma yapılmadı. Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, dava ve soruşturmada gelinen son noktayı NTV’ye değerlendirdi.



Avukat Fethiye Çetin, şunları söyledi:

“20 sanıklı olarak devam eden ana dava dışında, Hrant Dink cinayetini aydınlatılması için şu anda elimizde iki olanak var. Bunlardan birincisi Trabzon jandarması için açılan soruşturma ve dava; ikinci ise Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporu.



Trabzon Jandarması ve Albay Ali Öz’ün yargılanacağı dava önemli bir dava olabilir. Bu davada dikkat edilmesi gereken husus, onlara istinat edilen suçlarla ağırlığıyla orantılı olarak bu davanın ana davayla birleştirilerek yürütülmesidir. Çünkü Albay Öz, delilleri yok ederek ve birtakım sahte belgeler düzenleyerek kimi bulgulara ulaşmamızı engelledi. Onun bağımsız ve tarafsız bir yargı makamı tarafından sorgulanmasının yanında, bu süreci tümüyle görebilecek bir yargılama makamı tarafından yürütülmesi gerekiyor.



İkinci olanak ise Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yayımlanan rapor. Bu raporda birtakım tespitlerin yapılmasıdır. Emniyet güçlerinin bu konudaki ihmali ve kusurlarının tespit edilmesidir. Bununla ilgili açılacak soruşturmanın da gerçekten maddi gerçeğe ulaşabilmesi için, şu anda tek talebimiz şudur ki, bu soruşturmada ihmali ve kusuru görülen kişilerin derhal görevlerinden alınması ya da görev yerlerinin değiştirilmesi. Bu kişiler, ihmal kusurlarını örtmek için birtakım delilleri gizliyorlar, karartıyorlar ya da değiştiriyorlar. Trabzon’da karşımıza çıkan budur. O nedenle bu kişilerin derhal görevlerden alınması gerekir. Bu diller bizi Hrant Dink cinayetinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için olanaklı bir duruma getirecektir. Biz, bu kişilerin görev yerlerinin değiştirilmesini istiyoruz.”

