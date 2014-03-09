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Dink ailesine ödenen para sanıklardan istendi

2012'de İdare Mahkemesi, devletin Dink Ailesi’ne 466 bin 781 lira maddi, 600 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi

09 Mart 2014 13:30

İçişleri Bakanlığı 7 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesine, devlet tarafından ödenen 1 milyon 659 bin 765 liralık tazminatı Ogün Samast, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'den geri istedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de İstanbul Şişli’de Agos Gazetesi’nin önünde öldürüldü. Dink’in mirasçıları olan eşi Rakel ve çocukları Arat, Delal ve Sera Dink, aynı yıl İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığı’na 1.5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

2012’de İdare Mahkemesi, devletin Dink Ailesi’ne 466 bin 781 lira maddi, 600 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı, 18 Temmuz 2013’te Dink Ailesi’ne faiziyle birlikte 1 milyon 659 bin 765 lira 50 kuruş tazminat ödedi.

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İçişleri Bakanlığı meydana gelen Hazine zararı nedeniyle tazminat ödenmesine sebebiyet veren Yasin Hayal,Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Ogün Samast’tan tazminatın tahsili için dava açılmasına karar verdi. Dink’in katillerinin eylemlerinin devlete karşı işlenmiş haksız fiil görünümünde olduğunu ileri süren İçişleri Bakanlığı, Muhakemat Müdürlüğü aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne rücuen tazminat davası açtı.

Dilekçede, Dink’in eşi ve çocuklarına ödenen 1 milyon 659 bin 765 liranın faizi ve mahkeme masraflarıyla birlikte tahsili Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Ogün Samast’tan istendi. İçişleri Bakanlığı, Dink’in kardeşlerine ödediği 159 bin TL’lik tazminatı, cinayetin failleri Ogün Samast, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’den istemiş ve bu konuda dava açmıştı.

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