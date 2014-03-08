Dink avukatlarından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in aile avukatları Dink cinayetinde adı geçen kamu görevlilerinin soruşturulması talabiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. Anaysa Mahkemesi'ne sundukları dilekçede, tüm sorumluların tespti konusunda etkin ve adil bir soruşturma yürütülmediğini; devletin tüm kurum ve kuruluşları ile cinayetin çözümü için çaba göstermediğinin tespit edilmesini ve tüm sorumlularının belirlenmesini istedi.

Uygar Gültekin'in Agos gazetesinde yer alan haberine göre, dilekçede kamu görevlileri, İstanbul eski Vali Yardımıcısı Ergün Güngör, İstanbul İl eski emniyet Müdürü Celallettin Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Bülent Köksal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri İbrahim Pala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürlüğünde Başkomiser İbrahim Şevki Eldivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürlüğünde Komiser Volkan Altunbulak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru Özcan Özkan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru Bahadır Tekin hakkında soruşturma izni verilmediği ve Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.

Avukatlar başvurularında Dink cinayeti ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ve dördüncü yargı paketi kapsamında kamu görevlileri ile ilgili yeniden soruşturma açılmasını öngören düzenlemeyi hatırlattı. Dilekçede, 19 Ocak 2007'den bu yana sorumluların tespiti ve yargılanmalarının sağlanması için her türlü başvurunun yapıldığı, ancak devlet organları tarafından gereken önem ve özenin gösterilmediği belirtildi.

Agos gazetesi önünde yakın zamanda Hrant Dink’in katilinin övüldüğü gösterilerin düzenlendiği hatırlatılan başvuruda, devletin gerek yasal düzenlemeler, gerekse idari işlemlerle cinayetin sorumluları konusunda hızlı, etkin ve adil soruşturma yürütmemesi nedeniyle milliyetçi çevrelerin daha da pervasızlaşacağı endişesi belirtildi.