Dini lider gibi karşılandı

Hac görevini yerine getirip İstanbul'a dönen eski manken Yaşar Alptekin ayağının tozu ile Eyüp Sultan Camii'ne gitti.



Hac’da yaşadığı duygunun anlatılamayacak şekilde olduğunu söyleyen Alptekin “İnsanların kendilerine bir kere iyilik yapıp hacca gitmesi lazım. En azından umreye gitmeli. Bıraksınlar Paris’e Bodrum’a Marmaris’e gitmeyi, hacca gelsinler" diye konuştu.



Akşam namazına yetişmeye çalışan Alptekin, Eyüp Sultan'a girişte vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Bir kadının Alptekin'in kolundan öpmesi dikkat çekti.



Gazetecilerin ‘Neden Eyüp Sultan?’ sorusunu yanıtlayan Alptekin, Eyüp Sultan'ın Hz. Muhammed'i kendi evinde misafir ettiğini, bundan dolayı ilk başta Eyüp Sultan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Hz. Muhammed'in evinden geldiğini söyleyen Alptekin, “Efendimizin selamını getirdim” dedi.



Eski manken kendisini elçi olarak gösterdi



Alptekin, daha sonra akşam namazını kılmak için camiye girdi. Yaklaşık 40 dakika camiide kalan Alptekin, çıkışta Eyüp Sultan'a Hz. Muhammed'in selam mesajını ilettiğini söyleyerek, bir dahaki sefere de Eyüp Sultan'ın mesajını Hz. Muhammed'e ileteceğini kaydetti. Alptekin duygularını ifade ederken hac ziyareti sırasında bile Eyüp Sultan'da ağladığı kadar ağlamadığını anlatarak, insanların eskiden kendisine dudaktan selam verdiklerini şimdi ise yürekten selamladıklarını da sözlerine ekledi.

