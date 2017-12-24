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Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı

Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı

24 Aralık 2017 02:10

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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