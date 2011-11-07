-Dini bayramlarda maçlara tatil İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kurban Bayramı'nda maç oynanması ile ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kurban Bayramı'nın ilk günü maç oynanması konusunda futbol kamuoyundan gelen eleştirilerin dikkatle incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verdi: ''Öncelikle, futbol ailesinin üyelerinin Kurban Bayramı'nı aileleri ve yakınları ile birlikte geçirmesi gerektiğini düşünerek Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ve A2 Ligi'ne maç koymadığımızı hatırlatmak isteriz. Futbol tarihinde bir ilk olan bu düzenlemeden dolayı aldığımız olumlu tepkiler ve teşekkür mesajları, bizleri gururlandırdı. Bu uygulamaya Spor Toto Süper Lig'in katılamaması ise tamamen ligimizin içinde bulunduğu fikstür sıkışıklığından kaynaklanmaktadır. Ancak önümüzdeki sezonundan itibaren, sezon planlamalarında dini bayramların tarihlerini daha da dikkate alacağımızı belirtmek isteriz.'' Yapılan açıklamada, ayrıca ''Kurban Bayramı'nın ilk gününde Süper Lig maçları oynanması da A Milli Takımımız'ın 11 Kasım ve 15 Kasım'da oynayacağı play-off maçları için kampa girecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle tüm ulusumuzun mübarek Kurban Bayramı'nın en içten dileklerimizle kutlarız'' denildi.