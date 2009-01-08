'Dinci dikta Türkiye'ye yerleşemez'

Türkiye yine sarsıldı

Polisler sordu: Size zarar verdik mi

Örgüt mensuplarıyla irtibat

Arama kararında tüm suçlamalar var



'Türkiye'yi ayakta tutacak şey yargıdır'



'Hukuk için 50 yıl çaba verdim'

'Türkiye sonsuza kadar laik kalacak'

Suçlamaların kendisini korkutup sindiremeyeceğini belirten Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, "Türkiye hiçbir zaman dinci bir diktanın yerleşebileceği bir ülke olmayacaktır" dedi.Ergenekon operasyonları kapsamında dün şüpheli sıfatıyla Kanadoğlu’nun da evi 5 saat arandı. Arama yapan polisler çıkışta, "Size zarar verdik mi?" diye sordu. Bunun üzerine Kanadoğlu, "Maddi zararım yok ama, manevi zararım büyük" karşılığını verdi. Mehkemenin, Kanadoğlu ile ilgili sadece "evini arama" kararı verdiği öğrenildi.Kanadoğlu'nun evinde arama yapan polislere verilen talimat yazısında, Ergenekon terör örgütü mensuplarının, Danıştay 2. Daire ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılar, Ümraniye'de bulunan el bombaları, Eskişehir'de bir evde çıkan askeri mühimmat, Yargıtay üyelerine yönelik suikast girişimi ile suçlandığı belirtildi. Yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de Ergenekon yapılanmasını terör örgütü olarak nitelediği vurgulanarak, Kanadoğlu'nun bu örgütün mensuplarıyla irtibat halinde olduğu belirtildi. Yazıda, Kanadoğlu için "şüpheli" sıfatı kullanılarak, bu nedenle şüphelinin evinde arama yapılarak bulunan delillere el konulmasına mahkemece karar verildiği vurgulandı.İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen arama kararının gerekçesinde Ergenekon davası iddianamesinde yer alan tüm suçlamaların yer aldığını söyleyen Kanadoğlu, Danıştay'a yapılan saldırı, Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalar ve Ümraniye de ele geçirilen el bombalarının gerekçede yer aldığını belirtti. Kanadoğlu, konu ile ilgili olarak, "İnsanı rencide edici, kırıcı bir suçlamadır" diye konuştu.Kanadoğlu, YARSAV Başkanı ile bazı Yargıtay üyelerinin kendisini ziyaretin ardından, gazetecilere bir açıklama yaptı. Kanadoğlu, hukukun gecikse bile tecelli edeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutacak olan yargıdır, adalettir" dedi. Bir gazetecinin Genelkurmay Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının toplanması ve Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yarın toplanacak olmasını hatırlatması ve durumun nereye gideceğini sorması üzerine, Kanadoğlu şunları söyledi:"Bunu görmesi gerekenler nereye gittiğimizi iyice görmeliler. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Öyle kalmalıdır. Hukuk devletine her yönden yapılan bu saldırıların önüne geçilmelidir. Çünkü adaletsiz bir ülkenin yaşaması mümkün değildir. O ülke bu şekilde davrananların gayretleri içerisinde çöker. Türkiye Cumhuriyeti ayakta tutacak olan mutlaka inanılmadır ki yargıdır."Hukukun bu ülkede üstün olması için neredeyse 50 yıl çaba sarf ettim. Hayatım bununla geçti. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarılmasın hiçbir yorgunluğa, korkuya kapılmadan ömrüm boyunca Mustafa Kemal Atatürk milliyetçiliği ve onun yanında ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün yanında olacağım.Türkiye sonsuza kadar laik, demokratik sosyal bir hukuk devleti olarak kalacaktır. Arama dayanağı cumhuriyet gazetesini bombalamak, Danıştay saldırısını planlamak. Tabi insanı rencide eden, üzen, kıran bu suçlamadır. Yargı kendi başına bırakıldığı sürece bu sorunu çözecektir. Eğer dışarıdan müdahale edilmezse yargı kendine yardım edecek, kendisini bir silahı olarak kullanılabilecek bir organ olarak görülüyorsa, bu şekilde düşünenler şunu bilmelidir ki, Türkiye hiçbir zaman bir dinci diktanın veya akla gelebilecek bir diktanın yerleşemeyeceği özgür bir ülke olarak kalacaktır. Unutulmamalıdır ki ben bu ülkenin bir zamanlar Cumhuriyet Başsavcısıydım."