-DİNÇER'DEN YIPRANMA PAYI AÇIKLAMASI ÇANAKKALE (A.A) - 30.05.2011 - Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ziyaret sonrası gazetecilerin yıpranma payı ile ilgili sorularını yanıtladı. Gazetecilerin yıpranma payı ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığını sorulması üzerine Dinçer, bütün gazeteciler için değil, kameramanlar için bu sorunun dile getirildiğini söyledi. Dinçer, şöyle konuştu. ''En son bundan bir buçuk veya iki ay önce tam olarak hatırlayamıyorum zamanı, Kameramanlar Derneğinin yöneticileri bana geldiler, onla ilgili de bir çalışma yapmışlardı. Ben arkadaşlarıma onu inceleyin diye bir talimat vermiştim. Doğrusu seçimlerden sonra bu inceleme nasıl bir netice verir, o konuda bir fikrim yok. Şu anda size çok net bir şey söyleme durumunda değilim ama tabii şunu söylemek lazım; burada bizi en çok tedirgin eden husus, sizi haklı görüyor olmakla birlikte, bunun başka talepleri de tetikleyeceği endişesi. Dolayısıyla meseleye bakarken o boyutuyla da değerlendiriyoruz. Seçimlerden sonra ortaya çıkacak durumu sizlerle ayrıca paylaşırım.'' Bir gazetecinin ''1991 yılından önce işe başlayan sigortalılar ile ilgili bir defaya mahsus yaş sınırlaması beklemeden emeklilik tanınacağı'' şeklinde haberlerin olduğunu belirterek, böyle bir çalışmanın olup olmadığını sorması üzerine de Bakan Dinçer, ''Hayır, öyle bir çalışmamız yok'' dedi.