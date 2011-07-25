-DİNÇER'DEN TERCİH UYARISI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, meslek seçiminde iyi düşünülmesi ve buna göre karar verilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Dinçer, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan öğrencileri, okullarını ve ailelerini tebrik etti. Sınav sonuçlarına göre iyi sonuçlar alan öğrencilerin yanında, elinden gelen her türlü gayreti göstermelerine rağmen, beklediği sonucu alamayan öğrencilerin de ümitlerini kaybetmemeleri dileğinde bulunan Dinçer, sınavın, hayatın sonu anlamına gelmediğini, eğitimin mekanla ve yaşla sınırlı olmaksızın, hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurguladı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla üniversitelerin kontenjanlarında önemli oranda artışlar yapıldığını, tüm alanlarda 2011 yılında 759 bin 638 öğrenciye üniversiteli olabilme imkanı sağlandığını kaydeden Dinçer, ''Öğrenci ve velilerimizin sınav sonuçlarını bu yönüyle de değerlendirmelerinde yarar vardır. Kaldı ki, üniversitelerimize yerleştirmenin ardından boş kontenjanlar için ek bir yerleştirme daha yapılacaktır. Temennimiz, öğrencilerimizin istediği bölümde okuyabilmeleridir'' ifadesini kullandı. Tercihlerin, bir mesleğin seçilmesi anlamına geldiğini, mesleğin ise hayat boyu sürdürülecek faaliyetlerin bütünü anlamı taşıdığını belirten Dinçer, meslek seçiminde iyi düşünülmesi ve buna göre karar verilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Dinçer, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda elde ettikleri puanları, boş ve ihtiyaç yoğunluğunun olduğu alanları da dikkate alarak, en uygun yükseköğretim programlarını tercih edeceklerine inandığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında 625 bin 612'si kadrolu, 7 bin 960'ı sözleşmeli olmak üzere toplam 633 bin 572 öğretmenin görev yaptığını, ayrıca, 69 bin 561 eğitim kurumu yöneticisi ile birlikte bu sayının toplamda 703 bin 133'e ulaştığını aktaran Dinçer, şöyle devam etti: ''Okul öncesi kurumlarında Okul Öncesi Öğretmenliği alanında 36 bin 549, ilköğretim kurumlarında 403 bin 683, orta öğretim kurumlarında 186 bin 814, yaygın eğitim kurumlarında 6 bin 526 öğretmen görev yapmaktadır. Bakanlığımız, örgün eğitimde resmi ve özel eğitim kurumlarında 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 16 milyon 845 bin 528 öğrenci öğrenim görmektedir. Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında toplam 145 alanda görev yapan öğretmenimiz mevcuttur. En fazla öğretmeni bulunan alan 209 bin 493 öğretmen ile Sınıf Öğretmenliğidir. En çok öğretmen ihtiyacı bulunan alan Rehber Öğretmen alanıdır. Öğretmenlik mesleğine gönül veren öğrencilerimizin, tercihlerini yapmadan önce, bakanlığımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları, mesleklerini icra edebilme fırsatı yakalamaları açısından faydalı olacaktır.'' En çok öğretmen ihtiyacı bulunan ilk 20 alanın Rehber Öğretmen, Okul Öncesi Öğretmenliği, Beden Eğitimi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Müzik, Matematik, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar/Resim,İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Coğrafya, Bilişim Teknolojileri, İHL Meslek Dersleri ve Tarih olduğunu bildiren Dinçer, mevcut öğretmen ihtiyacı ve nüfus artışına paralel olarak yapılan planlamalarda öğretmen istihdam projeksiyonlarının, gelecek yıllarda bu branşlar dışındaki alanlarda norm fazlalığı olabileceğini gösterdiğini de belirtti.