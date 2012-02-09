-Dinçer: Z-kitapları Talim Terbiye Kurulu onayladı ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan, z-kitapların Talim ve Terbiye Kurulundan onay alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Sendikalarımıza buradan değişmeyi teklif ediyorum. Değişen dünyayı görmelerini, teknolojinin gittiği yeri, eğitim sektörü içinde ortaya çıkan yeni eğilimleri görmelerini ve buna göre de bizlere destek vermelerini kendilerinden rica ediyorum'' dedi. Bakan Dinçer, ara verilen YÖK Genel Kurul toplantısı çıkışında, Türkiye'nin eğitim yapısında Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM gibi kurumların olduğunu dile getirdi. Yapılan toplantıda işbirliğini ve koordinasyonu artırmaya yönelik görüşmelerinin olduğunu belirten Dinçer, toplantıda öğretmen sorunlarının da tartışıldığını kaydetti. -Eğitim-Sen'in Danıştay'a başvurusu- Bir gazetecinin Eğitim-Sen'in başvurusu sonucu Danıştay 8. Dairesince eğitim araç ve gereçlerinin incelemeden uygulamaya konulmasına yönündeki yönetmeliğin yürütmesinin durdurduğunu hatırlatarak bunun z-kitaplardan dolayı FATİH Projesi'ni de etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Bakan Dinçer, FATİH Projesi'nin uygulaması konusunda kısa bilgi verdi. Danıştay'a yapılan müracaatta z-kitapların Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçmediği, bunun için yürütmeyi durdurma talebinin istenildiğini belirten Dinçer, bunun doğru olmadığını vurguladı. Bakan Dinçer, şunları ifade etti: ''Üstelik yaklaşım tarzı olarak çok yanlış diye görüyorum. Daha önceden yapılan bir yönetmelik değişikliğinde yine söz konusu sendika Danıştay'a müracaat ederek bir maddenin yürütmesini durdurulmasına karar vermişti. Verilen karar yönetmelikteki değişiklikle ilgili şu boyutları taşıyor. Bakanlık çıkardığı yönetmelikte ders kitaplarını değil, diğer eğitim araç ve gereçlerini, tahta, sıra gibi ders araç ve gereçlerini belirli standartlarda ürün üreten kurumların ürünleri olmak şartı ile okulların kendilerinin temin edip kullanabileceğine yönelik esneklik sağlamıştır. Aslında bu okullarımızdaki donanımların temin edilmesini sağlayan idari bir tedbirdir ve bence çok yerinde alınmış bir karardır. Ancak bunların da yine Talim Terbiye'nin illa onaylanması gerektiğine dair bir alışkanlık var. Yine Bakanlık yine Talim ve Terbiye Kurulu ile bunlar eğer standart olarak üretilen ürünler ise okul idareleri kendileri temin etsinler diye Türkiye'de özlenen bir esnekliği sağlamış idari olarak.'' Sendikanın Danıştay'ın söz konusu kararı üzerine FATİH Projesi'nde dağıtılan akıllı tahtaların, z-kitapların yine kurumdan onay alınmadığı yönünde ifadelerinin bulunduğunu belirten Dinçer, bunun doğru olmadığına dikkati çekti. Dinçer, şunları kaydetti: ''Z-kitaplar Talim Terbiye Kurulunun onayı ile uygulamaya alındı. Z-kitapların esas kitap bölümü daha çok vaktiyle Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlatılan, denetlenen, onaylanan ve uygulamaya konulan kitaplar. O kitaplar pdf ortamında dijital ortam aktarılmıştır. Daha sonra bunların üzerinden slaytlar, grafikler, videolarla zenginleştirilmiştir. Bu zenginleştirilme sürecinde de yine Talim ve Terbiye Kurulu ile Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uzman ekiplerince de kontrol edilerek Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış sonra uygulamaya alınmıştır. Konuyla ilgili zannediyorum bilgi eksikliği var, bilgi eksikliği yoksa bir art niyet var.''