-DİNÇER: YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ''Üçlü Danışma Kurulu olarak Türkiye'nin çağdaş, gelişmiş ülkelerin sahip olduğu temel hakları ve evrensel standartları içeren yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu kanaatini taşıyoruz'' dedi. Dinçer, Üçlü Danışma Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda Anayasa değişikliği sonrası yapılacak yeni düzenlemelerin çalışma hayatına etkileri ve iş kolları istatistikleri ile yetki tespit sistemi konularında bakanlıklarının yaptığı çalışmaları görüştüklerini bildirdi. Üçlü Danışma Kurulu üyeleri olarak Anayasadaki değişiklikleri ''olumlu'' karşıladıklarını ifade eden Dinçer, bu değişiklikleri çalışma hayatındaki hak ve özgürlükleri artıracak nitelikte bulduklarını belirtti. Birden çok işçi sendikasına üyelik, birden çok toplu sözleşme, genel grev, dayanışma grevi gibi konuların yansımalarının iyi şekilde değerlendirilmesi kanaatinde olduklarını vurgulayan Dinçer, ''Aramızda prensip kararı olarak özetle şunu belirledik. Temelde birden çok sendikaya üyeliği ya da birden çok sözleşmenin karşısında değiliz. Ancak bunların nasıl uygulanacağına dair genel bir çerçevenin çizilmesi kanaatini taşıyoruz'' diye konuştu. Konfederasyon başkanlarının bir iş yerinde aynı görevi kapsayan birden çok sendikaya üye olmayı, birden çok sözleşmeyi uygun görmediklerini dile getiren Bakan Dinçer, ancak birbirinden farklı iş kollarında sendika üyeliği, kapsamları farklı birden çok toplu iş sözleşmesi yapılabileceği kanaatinde olduklarını söyledi.