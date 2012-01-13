-Dinçer: Yaptığımız şey temel değişiklik değil KONYA (A.A) - 13.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yönelik genelgeyle ilgili ''Şu anda yaptığımız şey, konu üzerinde herhangi temel değişiklik değil. Biz mevcut kanun ve yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece kanun ve yönetmeliklerde var olan önerilerin uygulanmasını talep ettik'' dedi. Bakan Dinçer, ''Okullar Hayat Olsun Projesi'' imza töreninin ardından gazetecilerin ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışındaki illerde sadece okullarda kutlanacağına'' ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine ''Yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs törenlerinin yapılmayacağına dair haksız tartışma başlatılmış bulunuyor. Bu tartışma, doğru ve haklı bir tartışma değil. Biz 19 Mayıs ve benzeri bayramlarımızı Cumhuriyetimizin en sembolik ve Cumhuriyet'in varlığına işaret eden temel değerlerden birisi olarak görüyoruz. Bu açıdan bizim hiçbir surette 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi bayramlarımızın kutlanmasıyla alakalı farklı bir tasarrufumuz olmaz'' dedi. 19 Mayıs kutlamalarının şekli itibariyle tüm modern dünyayla kıyaslandığında bir takım farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını belirten Dinçer, şöyle konuştu: ''Özellikle 1940'lı yılların daha çok otoriter yönetim anlayışının ritüeli olarak ortaya çıkan bu ve benzeri türden kutlama şekilleri, modern dünyanın çok uzun zamandan beri terk ettiği şekiller. Tüm dünyanın şu anda üzerinde vurgu yaptığı husus, bireyin ve sivil toplumun potansiyelinin açığa çıktığı, kendi tarzlarını uygulamaya yöneldiği bir eğilimi ifade ediyor. Biz de Cumhuriyetimizin bu önemli simgelerini kutlama tarzında Cumhuriyet'in ruhuna uygun, daha modern bir yapı olması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu sebeple 19 Mayıslarımızı daha görkemli, daha etkin bir şekilde kutlayacağız. Vatandaşlarımızın daha etkin katıldığı bir kutlama şekline dönüştürmeyi de arzu ediyoruz. Ama şu anda yaptığımız şey, konu üzerinde herhangi temel değişiklik değil. Biz mevcut kanun ve yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece kanun ve yönetmeliklerde var olan önerilerin uygulanmasını talep ettik. Bunun sebebi şu; özellikle 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren değişik gerekçelerle bu kutlamalara bir takım eklemeler yapılmış ve giderek maliyeti artan ve özellikle de eğitimimizi olumsuz yönde etkileyen sonuçlar doğurmaya başlamıştır.'' 19 Mayıs kutlamalarına 200 binden fazla öğrencinin katıldığını ifade eden Dinçer, bu öğrencilerin yaklaşık 2,5 aydan fazla eğitimden uzak kalarak, kutlamalara hazırlandığını söyledi. Bunun eğitimi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Dinçer, konuya ilişkin daha sonra bir değişiklik olacaksa bunun kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ''Bugün yapılan şey, herhangi bir değişiklik değil sadece 1981 yılında çıkmış yönetmeliğin uygulanmasından ibaret'' diyen Bakan Dinçer, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından bütün bayramlarla ilgili genel bir tarz, genel bir yaklaşım ve politika belirlemek için çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmaların sonuçlanmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşacağını dile getirdi.