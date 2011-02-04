-DİNÇER VE ERGÜN OLAY YERİNDE ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, ikinci patlamanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. Bakanlar Dinçer ve Ergün, olay yerini inceledikten sonra Vali Alaaddin Yüksel'den bilgi aldı. Daha sonra olay yerine gelen TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri de bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan komisyon üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''Sabah meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. İkinci patlamada da 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ifade ediliyor ama doğrusu bilgi konusunda bir problem var, sağlıklı bilgi edinilemiyor. Umarım yetkililer kısa zamanda açıklama yapar'' diye konuştu.