-Dinçer: Van'daki öğrencilerin yüzde 20'si nakil oldu VAN (A.A) - 02.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'daki öğrencilerin yüzde 20'sinin başka illere nakil olduklarını gördüklerini belirterek, ''Bugüne kadar yaklaşık 38 bin 461 öğrenci başka illere yerleştirildi ve orada eğitimlerine başladı'' dedi. Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Bakan Dinçer, Van ve Erciş'te ikili öğretime başlama konusunda yeterli derecede dersliğin olduğunu belirterek, kendi evlerinde kalamayacak öğretmenlere yönelik de konteyner ve pansiyon gibi ikamet edebilecekleri yerler için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Dinçer, bugün Van ve Erciş'te yaptıkları incelemede mevcut okulların yüzde 23'ünün kullanılamayacağını gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Ancak daha önce aldığımız kararla 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin başka illere nakillerini sağlamaya başlamıştık. Ayrıca, göç eden çocukların aileleriyle gittikleri illerde okullara kayıtları yapıldı. Van'daki öğrencilerin yüzde 20'sinin başka illere nakil olduklarını gördük. Kaybettiğimiz derslik sayısı ve başka illere nakledilen öğrenci sayısı karşılaştırıldığında derslik sıkıntısı çekmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bugüne kadar yaklaşık 38 bin 461 öğrenci başka illere yerleştirildi ve orada eğitimlerine başladı. Bu nakli yapılan öğrencilerden 4 bini 8 ve 12. sınıf öğrencileridir. Bu öğrenciler gittikleri illerde sadece okullarına devam etmekle kalmadılar aynı zamanda tüm Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin desteğiyle buralarda dershanelere, SBS ve üniversite hazırlık için bugüne kadar 2 bin 500 öğrencinin ücretsiz kayıtları yapıldı. Halen 2 bin 566 öğrenci nakil talepleri var. Onların naklini en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz.'' İhtiyacı karşılamak için konteyner derslik, çadırkentlerde ise çadır derslik oluşturduklarını dile getiren Dinçer, aynı zamanda yapımına başlanan ve 10 gün içinde bitirilmesi planlanan prefabrike okulları gezdiğini ifade etti. Eğitim başlayana kadar çadır ve konteyner dersliklerde 8 ve 12. sınıf öğrencileri için telafi eğitimi ve sınavlara hazırlık kursları düzenleyeceklerini anlatan Dinçer, bu eğitimin ise pazartesi gününden itibaren başlayacağını söyledi. Okulları inceleyen teknik ekibin çalışması bitene kadar öğretmenleri eğitime alacaklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti: ''Erciş ve Van'da göreve başlayacak öğretmenler ile daha önce göreve başlamış öğretmenlere oryantasyon, deprem ve afet eğitimi ile sosyopsikolojik eğitim vereceğiz. Çocuklar okula başlayana kadar zamanımızı bekleyerek geçirmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin eğitimi ve çocuklarımızın eğitiminin telafisine devam edeceğiz.'' Bakan Dinçer, bir soru üzerine, depremde eşini ve çocuğunu kaybeden öğretmenlerin istedikleri illere nakillerini yaptıklarını ifade ederek, bunların dışındaki öğretmenleri Van'a beklediklerini vurguladı. Dinçer, Van ve Erciş'te okulların ne zaman eğitime başlayacağı sorusuna, ''Daha önce hocalarımızla yaptığımız toplantıda bir net bir tarih vermediler. Tarih vermek söz konusu değil ama yeteri okulumuzda inceleme yapıldıktan sonra hepsini beklemeden okula başlayacağız'' yanıtını verdi.