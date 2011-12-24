-Dinçer: ''Somut, bir şey yapmadan konuşmayacağım'' GAZİANTEP (A.A) - 24.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Gaziantep'te derslik sayısını 8 yılda 10 bin 496'ya çıkardıklarını ve bakanlık olarak 76 adet yatırımın sürdüğünü belirterek, ''Biz 2006'dan 2010'a kadar 164 milyon TL yatırım yaptık. Ama 2011 yılında 134 milyon TL'lik buraya yatırım yaptık. Sadece ben bakan olduktan sonra iki kez bütçe dışından özel olarak ek ödenek buraya gönderdim. Toplam 57 milyon 200 bin liraya yakın ek kaynak gönderildi'' dedi. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Bir Okul 1000 Gelecek'' ve ''Geleceğimize Bir Tuğla da Sen Koy'' kampanyalarının tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in katılımıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının sunuculuğunu yapan Berna Laçin, Bakan Dinçer'e, öğretmenlerin meselesiyle ilgili küçük güzel bir haber almak istediğini ifade ederek, ''Bu 44 bin ataması yapılamayan öğretmenimiz ne olacak?'' diye sordu. Bunun üzerine Dinçer, eğitim sistemini iyileştirmenin yolunun öğretmenlerden geçtiğini, öğretmenler iyiyse hiçbir engelin eğitimin kalitesine mani olamayacağını vurguladı. Öğretmenlik mesleğinin sadece atama bekleyenlerle ilgili sorunu olmadığına işaret eden Dinçer, şunları söyledi: ''Çok daha karmaşık sorunlarımız var. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Taahhüt etmekten korkuyorum, çünkü benden önceki bakanımızın taahhüdü sebebiyle, 'somut, hiçbir şey yapmadan konuşmayacağım' diye kendi kendime söz verdim. O sözümü üzgünüm ama burada da değiştirmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ben bu sorunları önceki yıllardan da daha etkili şekilde çözmek için bütün gücümle çalışıyorum.'' Bakan Dinçer, Laçin'in ''2012 için umutlanalım mı?'' demesi üzerine, ''Umutlanabilirsiniz, sorunların hepsini çözeceğiz'' dedi. Gaziantep'in üniversite sınavlarında 80. ve SBS sınavlarında 71. sırada olduğuna işaret eden Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim mukayese araçlarımız sadece bundan ibaret değil. Şimdi size bazı sorular soracağım, lütfen düşünün. Türkiye'de ilköğretim okulunda bir sınıfta 31 öğrencimiz var ama sizin çocuklarınız 45 kişi oturuyorlar. Türkiye'de ortaöğretimde bir sınıfta 34 öğrencimiz oturuyor ama Antep'te 46 öğrenimiz oturuyor. Meslek lisesinde tüm Türkiye’de 38 iken, Antep'te 41 kişi oturuyor. Türkiye’de meslek lisesinin genel ortaöğretimdeki payı yüzde 49 ama Antep'in payı yüzde 22. Okullaşma oranları itibarıyla baktığımızda, okul öncesi eğitimde tüm Türkiye 3-5 yaş arasında yüzde 43 ama Antep'te okul öncesi eğitime giden öğrenci sayısı yüzde 22. İlköğretime baktığımız zaman aslında Antep için gururlanacak bir boyutu var. Tüm Türkiye'de yüzde 98,5 oranında çocuklarımız ilköğretime gidiyorlar, Antep'te yüzde 99,5 oranında gidiyorlar. Hakikaten takdire şayan. Ama burada dikkati çeken başka bir husus var; Antep'te 100 erkek öğrenciye karşın sadece 88 kız öğrencimiz ilköğretime gidebiliyor. Kız çocuklarımızın okullaşmasında tüm Türkiye'nin ortalamasından, Doğu’dan, Güneydoğu Anadolu'dan bile geride gözüküyor. Türkiye'de 100 öğrencimizden 69'u ortaöğretime gidiyor, Antep'te ise 58 öğrenci ortaöğretimde eğitim alabiliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman şunu söylememiz mümkün; okullaşma oranı, derslik sayısı, eğitim altyapısı itibarıyla Antep içinde bulunduğu konum göz önüne alındığında kıyaslanamayacak şekilde yetersiz bir noktada.'' -''Eğitim, Antep'in tavus kuşu ayağına benziyor''- Gaziantep'in eğitim dışında bütün alanlarda göz kamaştırdığını ifade eden Dinçer, şöyle dedi: ''Rivayet olunur ki tavus kuşu kuyruğunu açtığında, rengarenk gökkuşağını gıpta ettirecek özellikle sergilediği zaman müthiş gurur duyar ve kendisiyle böbürlenirmiş. Ama ayağını görür görmez hemen kuyruğunu kapatırmış. Çünkü ayağı çok çirkinmiş. Tabiri caizse, aslında eğitim Antep'in tavus kuşu ayağına benziyor. Öyleyse bizim bir şey yapmamız lazım.''