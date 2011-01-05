-DİNÇER: SİGORTALI SAYISI 16 MİLYONU GEÇTİ TBMM (A.A) - 05.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de ilk defa geçen yıl, uyguladıkları teşviklerden sonra sigortalı sayısının 16 milyonu geçtiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Torba tasarı'' olarak anılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, tasarının 60. maddesiyle yeni işletmelere teşvik uygulaması getirildiğini belirterek, ''Eski işletmelerin ne suçu var? Yeni kurulan işletmede çalışan işçinin, işveren payına düşen primi, işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ama eski işletmeninki karşılanmayacak. Bu adaletsizliktir'' dedi. Ömer Dinçer, eski işletmelerin de geçmişte bir çok teşvikten yararlandıklarını belirterek, hiç bir işletmeye ömür boyu teşvik yapılmayacağını söyledi. Burada istihdamı teşvik ettiklerini kaydeden Dinçer, ''Namuslu vatandaşlar için çok daha düzgün, yeterli teşvik yapıyoruz. Primini vaktinde ödeyen, düzgün çalışan işadamlarına, işgücü üzerindeki kamu maliyetlerinin yüzde 17'sini indiriyoruz. Bundan daha iyi bir teşvik yok. Biz namuslu çalışan vatandaşlarımızı koruyoruz'' diye konuştu. Bakan Dinçer, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de ilk defa geçen yıl, uyguladıkları teşviklerden sonra sigortalı sayısının 16 milyonu geçtiğini belirterek, şu anda da 16 milyon 66 bin insanın prim ödediğini bildirdi. Yaptıkları bu düzenleme ile kayıtdışı çalışanları kayıt altına aldıklarını ifade eden Dinçer, ''Biz kayıtdışılıkla mücadele etmek istiyoruz. Daha ucuza mal edeceğimiz bir mekanizme öneriyoruz. Diyoruz ki '150 lira daha az ödesin ama kayıt altına girsin.' Bunun eleştirilecek bir yanı yok. Bu, sahiplenilecek bir mesele. Biz böylece adım adım bu ülkeyi kayıt altına alacağız, geleceğimizi teminat altına alacağız'' diye konuştu. -''KENDİ ÜYELERİNE MESAJ VERMEK İÇİN...''- Ömer Dinçer, tasarının ''çağrı üzerine çalışma, evden ve uzaktan çalışma'' başlıklı 62. maddesi üzerindeki eleştirileri yanıtlarken, istihdam stratejilerinin belirlendiği çalıştaya, hem işçi sendikalarının hem işverenlerin temsilcilerinin hem de birey olarak işçiler ve işverenlerin katıldığını söyledi. ''Bir kurumdan siz temsilci talep ediyorsunuz, kurum temsilciyi görevlendiriyor ve geliyor. Ama kurumun bir başka elemanı durumdan haberdar değilse, sanki o kurumdan temsilci gelmemiş gibi varsayıyor. Bu doğru değil'' diyen Dinçer, toplantıya hangi sendikadan, kimlerin katıldığına ilişkin yazıları milletvekillerine gösterdi. Bakan Dinçer, ''Biz bunlara danıştık. Mutabakat sağladığımız düzenlemeler de yaptık. Mesele bu metinde iş paylaşmayla ilgili bir başlık vardı. Sendikalarımız buna itiraz ettiği ve mutabakat sağlayamadığımız için çıkardık. Rasyonel düşünüp, oturup, konuştuğumuzda karar verdiğimiz şeyler... O karar vericilerinin bazılarının kendi üyelerine mesaj vermek için, başka türlü ifadelerinin olması halinde, bunu tekrar tartışma metnine dönüştürmemesi gerekir. O açıdan bakıldığında, bunlar şurada veya burada konuşulmuş şeyler'' diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, tasarının ''deneme işçiliğinin süresini'' düzenleyen 63. maddesine karşı çıktı. Öztürk, bu maddenin, çalışanların sömürülmesi için getirilen bir düzenleme olduğunu ifade ederek, ''Bir yerlere verilmiş söz burada yerine getiriliyor'' dedi. Öztürk'e yanıt veren Bakan Dinçer, işadamlarının ''tecrübesi yok diye'' lise mezunlarını işe almakta tereddüt ettiklerini belirterek, ''Bir gencimizi düşünün, işe girmek istiyor, tecrübesi yok diye işe alınmıyor. Peki biz ona nasıl tecrübe kazandıracağız? İşe girmeden önce, 2 ya da 4 aylık deneme süresinde tecrübe sahibi olur ve böylece işe girer'' diye konuştu. Tasarının görüşmeleri sürüyor.