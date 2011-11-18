Dinçer: KPSS yetersiz kalıyor



T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile öğretmen atamasının sorunlar yarattığını belirterek, "Öğretmen adayının mesleğe atanmasında sadece KPSS puanının esas alınması, öğrencilerin mesleki yeterliliğini belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesine yönelik burada yapılacak çalışmalar büyük bir öneme sahiptir" dedi.





Hürriyet gazetesinde yer alan haber göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki Papillion Ayscha Otel’de başladı. 2 gün devam edecek çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Dinçer’le beraber Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.



Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Bakan Ömer Dinçer, Türkiye’nin on yıllar boyunca eğitimin altyapısına ilişkin sorunlara odaklandığını ve niteliğe ilişkin sorunların öncelikler sıralamasında hep alt sıralarda yer aldığını söyledi.





Bundan 10 yıl önce ihtiyaç duyulan derslik, öğretmen sayısı ve okullaşma oranları göz önüne alındığında, bugün gelinen noktada eğitimin kalitesinin konuşuluyor olmasının, umut verici bir gelişme olduğuna dikkat çeken Bakan Dinçer, "Elbette eğitimin kalitesinden söz ederken, doğrudan öğretmenlerimizin kalitesinden söz etmiş oluyoruz" dedi.



Öğretmenlik mesleği ve öğretmenler üzerinden hamaset ve popülizm yapılmasını mesleğe yapılan en büyük kötülük olarak ilan eden Bakan Dinçer, son 10 yılda, eğitim sisteminin çağdaş yönelimlere uygun hale getirilmesi için önemli reformlar gerçekleştirilmesine rağmen yapılan yatırımların çocuklarımızın daha iyi yetiştirilmesinde arzu edilen sonucu doğurmadığının görüldüğünü kaydetti.





Atanamayan öğretmenler



Öğretmen atama sisteminde, ülkenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının niteliksel ve niceliksel olarak dikkate alındığı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Bakan Dinçer, "Mezun olup atanmayı bekleyen ve halen yükseköğrenimine devam etmekte olan öğretmen adaylarının alanları ile eğitim sistemimizin ihtiyacı olan öğretmenlik alanları birbiriyle örtüşmemektedir" dedi.



Bu durumun, öğretmen ihtiyacı açısından bir insan kaynakları planlaması yapılmamasının sonucu olduğuna dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Dinçer, atanamayan öğretmen kitlesi daha fazla sayılara ulaşmadan bakanlık, YÖK ve eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bu konuda hızla bir çözüm paketi hazırlama sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.





KPSS yetersiz kalıyor



Öğretmenlik mesleğinde lisans programı düzeyinde pek çok kaynak bulunduğunu belirterek konuşmasına devam eden Bakan Dinçer, "Öğretmenlerin KPSS sonucuna göre atanması da sorgulanması gereken bir diğer husustur" dedi.



Farklı yükseköğretim programlarından mezun olan öğretmen adaylarının alan bilgisi ve becerisi ile öğretmenlik tutum ve değerlerine ilişkin yeterliliğinin ölçülmediğini belirten Bakan Dinçer, bu durumun öğretmen yeterlilikleri bakımından daha donanımlı olanların istihdamına engel olduğunu savundu. Bakan Dinçer, "Öğretmen adayının mesleğe atanmasında sadece KPSS puanının esas alınması, öğrencilerin mesleki yeterliliğini belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesine yönelik burada yapılacak çalışmalar büyük bir öneme sahiptir" dedi.





Salonda protesto





Antalya’da gerçekleştirilen ’Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in konuşmasının sonuna doğru Atanamayan Öğretmenler Platformu adına Sinem Topçal ve Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Barış Düdü ayağa kalktı, ellerini kaldırarak söz istedi.





Bakan Dinçer, protokol sırasındaki yerine oturmadan söz isteyen eğitim çalışanlarıyla ayakta bir süre konuştu. Atanamayan Öğretmen Platformu adına Topçal, yüksek puanlar almalarına rağmen hale atamalarının yapılmadığını savundu. Düdü ise sendikalarının toplantıya davet edilmediğini savunarak Milli Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti.









