-DİNÇER: FON KURACAĞIZ DEMEDİM ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, kıdem tazminatı konusunda bugüne kadar fon kurulacağı yönünde bir açıklama yapmadığını bildirerek, ''İlgili sosyal aktörlerle oturup anlaşacağım. Türkiye'de düşündüğümüz modeli, kararlaştırdığımız modeli anlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağım. O zaman bunun içeriğini öğreneceksiniz'' dedi. Bakan Dinçer, Bilkent Otel'de düzenlenen ''Kayıtlı İstihdamı Teşvik İçin Teknik Destek'' projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kıdem tazminatı konusundaki sorular üzerine Dinçer, bu konuda ne söylediğinin farkında olduğunu ve çok bilinçli bir şekilde kademe kademe birtakım şeyler söylediğini ifade etti. ''Ben bugüne kadar fon kuracağız demedim'' diyen Dinçer, kendisinin kıdem tazminatının bu ülkenin önemli bir sorunu olduğunu söylediğini belirtti. Kıdem tazminatının işçinin, işverenin ve ülkenin bir sorunu olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu: ''2009'da 2,5 milyon insan işinden ayrıldı, işini değiştirdi veya işinden çıkarıldı. Bunlardan sadece yüzde 8'i kıdem tazminatı aldı. Öyleyse bu sorun mudur değil midir buna siz karar verin. Ben sadece bir tespitte bulunuyorum. İşverenin bir sonudur, çünkü başlangıçta maliyetsiz bir finansman gibi görünen bu yapı zaman ilerledikçe işveren için maliyet ve finansman yükü oluşturmaktadır. Bundan dolayı esnekliğini kaybetmektedir. Belirli bir süre çalışan işçi, 'kıdem tazminatını alamayacağım' endişesiyle işten çıkmamaktadır, çıkamamaktadır veya işveren onu çıkaramamaktadır. Biz de ulusal düzeyde bunun getirdiği maliyetlerin yüksekliği sebebiyle uluslararası platformlarda eleştiriliyoruz. Öyleyse baktığınız zaman bu, ülkenin sorunu mu değil mi?'' Bu sorunu ortaya koyarak ''gelin çözelim'' çağrısı yaptığını dile getiren Dinçer, bunun dışında bugüne kadar konuya ilişkin herhangi bir şey söylemediğinin altını çizdi. Dinçer, şunları kaydetti: ''Ne zamana kadar ben bunu size söyleyeceğim? İlgili sosyal aktörlerle oturup anlaşacağım. Türkiye'de düşündüğümüz modeli, kararlaştırdığımız modeli anlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağım. O zaman bunun içeriğini öğreneceksiniz. Bunun dışında söylenen her laf fazladır ve benimle alakası yoktur.''