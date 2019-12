-Dinçer: ''Eğitim mücadeleyi güçlü kılar'' LEFKOŞA (A.A) - 21.10.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve hürriyet mücadelesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek, mücadeleyi güçlü kılmanın yegane yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini söyledi. KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Kemal Dürüst'le görüşen Dinçer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, KKTC'nin refahının Türkiye'nin gücü olduğunu belirterek, ''Kıbrıs'ta sizlerin yüzünün gülmesi, müreffeh bir hayat içinde olması, bizim için bir huzur ve mutluluk kaynağıdır'' dedi. İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını belirten Dinçer, uzun zamandır Kıbrıs'a gelmek istediğini kaydetti. Dinçer, eğitimin bir ülkenin temel sorunlarının en sağlam çözümü olduğunu vurgulayarak, ''geri kalmışlık, yoksulluk, gelir dağılımında eşitsizlik, asayiş, istihdam sorunu varsa çocukları daha fazla eğitmek gerektiğini'' söyledi. Çocuklar, başka ülkelerin çocuklarına göre dünyaya uyum kabiliyetleri, mesleki yeterlilikleri, akademik bilgilerinde rekabet avantajına sahipse o zaman daha güçlü, müreffeh ve sağlıklı bir topluma sahip olunacağını belirten Bakan Ömer Dinçer, şöyle konuştu: ''Sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar çok öncelikli sorun olursa olsun, biz ihmal etmeksizin eğitime önem vermeliyiz ve çocuklarımızın eğitimini hakikaten, etkin şekilde başarmaya çalışmalıyız. Biz Türkiye'de bu konuda çok yoğun tedbirler almaya başladık. Altyapıdan nitelik sorunlarına kadar birçok özel tedbirler alıyoruz. Bunlar bizim için bir tecrübe oluyor. Değişim sürecinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve elde ettiğimiz bilgiler paylaşıldığı zaman çok yararlı sonuçlar taşıyor. Biz bu bilgi ve tecrübeleri Kıbrıs'la paylaşmaya hazırız. Bu tip sorunların çözümünde bizden istenen her türlü desteği vermeye de hazırız. Bu açıdan bakıldığında, hiçbir tereddüt olmaksızın ve ön görüşmeye gerek olmaksızın, sizin bu alanda yapacağınız faaliyetlerde yanınızda olacağız. Bunun bilinmesinde yarar var.'' Ömer Dinçer, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve hürriyet mücadelesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek, mücadeleyi güçlü kılmanın yegane yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Bu ülkenin refahı Türkiye'nin gücüdür. Kıbrıs'ta sizlerin yüzünün gülmesi, müreffeh bir hayat içinde olması, bizim için bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. Tersi de belki doğru, Türkiye'nin güçlü olması sizin için büyük güvencedir. Bunu sağlamak için, iki bakanlık, işbirliğimizi daha çok artırmalı ve devam ettirmeliyiz'' ifadelerini kullandı. KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst de Dinçer'in ziyaretinden duyduğu onuru ifade ederek, tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla inşa ettirdikleri iki büyük anaokulu binasının bugün düzenlenecek törenlerle açılışını yapacaklarını söyledi. ''Eğitim gelecektir diyoruz ve eğitim sistemimizin şekillenmesinde Anavatan Türkiyemizin desteğiyle, katkılarıyla çağdaş yapısıyla kucaklaşmak istiyoruz'' diyen Dürüst, Kıbrıs Türk halkının her türlü kurumsallaşmayı Türkiye'nin desteğiyle sağladığı mesajının dünyaya verildiğini kaydetti. Kemal Dürüst, ''Ne mutlu bize ki Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir ulusun büyük temsilcileri her an yanımızdadırlar'' dedi. Dinçer'in, eğitim sistemiyle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki okullarda olduğu gibi KKTC eğitim sistemine de destek vermeye devam edeceği mesajı verdiğini kaydeden Dürüst, Dinçer'in verdiği destekten güç aldıklarını vurguladı.