T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dinçer: Dünyada kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa gösterin

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, "4+4+4" teklifini görüşüyor

10 Mart 2012 21:38

 

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Dünyanın neresinde kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa, gösterin, kararımızı gözden geçirelim'' dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin 5. maddesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın ''Komisyon dışındaki milletvekillerinin müdahalesinin etik olmadığını'' söylemesi ve ''CHP hala yenilenemedi'' sözleri CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Atalay'a, ''Sen önce kafanı yenile'' karşılığını verdi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, ''Biz de o zaman AK Parti'yi konuşalım'' diyerek, ''Başbakan'ın ilk hastalığından sonra kalkıp Bülent Arınç'ın 'Erdoğan'a biat etmedim' sözlerini uygun bulmadım. Başbakan'a karşı saygısızlık yapmıştır'' görüşünü öne sürdü.

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, düzenlemenin teklif olarak gelmesini eleştirdi ve ''Bu düzenleme tasarıya dönüştürülmeli'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasının Türk eğitiminde okullaşma oranını artırdı diye düşünüyorsanız, size zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmayı teklif ediyoruz. O zaman bunu desteklemeniz gerekmez mi-'' diye sordu.

Dinçer, ''Dünyanın neresinde kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa, gösterin, kararımızı gözden geçirelim'' dedi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, salonda oksijen miktarının düştüğünü, bunun kalp krizi ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Atıcı ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve CHP Çanakkale Serdar Soydan, komisyon salonunda boş sandalye olmadığı için bir süre yerde oturdu.

ETİKETLER

milli eğitim bakanı ömer dinçerTBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuİlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanun

İlgili Haberler

'4+4+4, 28 Şubat'ın rövanşı değil, haksız propaganda yapılıyor'

Bakan Ömer Dinçer 4+4+4 eğitim sistemi düzenlemesiyle ilgli merak edilen soruları yanıtladı

4+4+4'te 'Pinokyo' gerginliği yaşandı

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri sırasında "Pinokyo" tartışması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24