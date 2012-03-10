Dinçer: Dünyada kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa gösterin

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Dünyanın neresinde kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa, gösterin, kararımızı gözden geçirelim'' dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nin 5. maddesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın ''Komisyon dışındaki milletvekillerinin müdahalesinin etik olmadığını'' söylemesi ve ''CHP hala yenilenemedi'' sözleri CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Atalay'a, ''Sen önce kafanı yenile'' karşılığını verdi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, ''Biz de o zaman AK Parti'yi konuşalım'' diyerek, ''Başbakan'ın ilk hastalığından sonra kalkıp Bülent Arınç'ın 'Erdoğan'a biat etmedim' sözlerini uygun bulmadım. Başbakan'a karşı saygısızlık yapmıştır'' görüşünü öne sürdü.

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, düzenlemenin teklif olarak gelmesini eleştirdi ve ''Bu düzenleme tasarıya dönüştürülmeli'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasının Türk eğitiminde okullaşma oranını artırdı diye düşünüyorsanız, size zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmayı teklif ediyoruz. O zaman bunu desteklemeniz gerekmez mi-'' diye sordu.

Dinçer, ''Dünyanın neresinde kesintisiz 12 yıllık eğitim varsa, gösterin, kararımızı gözden geçirelim'' dedi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, salonda oksijen miktarının düştüğünü, bunun kalp krizi ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Atıcı ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve CHP Çanakkale Serdar Soydan, komisyon salonunda boş sandalye olmadığı için bir süre yerde oturdu.