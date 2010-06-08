-DİNÇER: 48 KULÜBÜN YÖNETİCİSİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ TBMM (A.A) - 06.07.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, futbol liglerinde yer alan 278 kulübün toplam prim borcunun 71 milyon 130 bin 706 lira 32 kuruş olduğunu bildirerek, ''48 kulübün üst düzey yöneticileri hakkında icra takibine başlandı'' dedi. Dinçer, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin çeşitli konulara ilişkin sözlü sorularını yanıtladı. Emeklilerin maaşlarının yeterli olmadığını kendilerinin de kabul ettiğini belirten Dinçer, son 8 yılda maaşlarda gerçekleşen artışların yanı sıra gerekli sosyal, reel iyileştirmeleri de yaptıklarını ifade etti. Bakan Dinçer, 2002 yılında SSK emeklisinin asgari 257 TL, BAĞ-KUR esnaf emeklisinin 149 TL, BAĞ-KUR tarım emeklisinin 66 TL, memur emeklisinin ise 377 TL maaş aldığını anımsattı. Bütçe imkanlarının el verdiği her fırsatta emeklilerin maaşlarında iyileştirme yaptıklarını anlatan Dinçer, en düşük SSK emeklisinin maaşının 695, BAĞ-KUR esnaf emeklisinin maaşının 558, BAĞ-KUR tarım emeklisinin maaşının 396, memur emeklisinin maaşının da 864 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Emekli maaşlarındaki bu iyileştirmelerinin kamu bütçesine maliyetinin ise 3 milyar 50 milyon TL olduğunu belirten Dinçer, ''Emekli maaşlarında bundan sonra da her fırsatta iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Bu yıl Ocak döneminde emeklilerin maaşlarında kademeli olarak yüzde 4,62 ile yüzde 20,6 oranında iyileştirmeler yapıldığını anlatan Dinçer, şunları söyledi: ''Temmuz ayında bu iyileştirmelerin en düşüğü yıllık enflasyon oranında, en yükseği ise yüzde 25'e yakın olacaktır. 2002'den beri emeklilerimizin maaşlarında reel olarak enflasyonun çok daha üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Kamuoyunda emeklilerimizin maaşlarına yönelik iyileştirme yapılacağı belirtilmiş ancak intibak yapılacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır. İntibak konusuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarınca yapılan detaylı çalışmayla bütçe imkanları dışında emeklilik sisteminin intibak yapmaya imkan vermediği görülmüştür.'' İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin, işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında kullanıldığını belirten Dinçer, işsizlik ödeneği, sağlık primleri, iş bulma, mesleki eğitim, toplum yararına çalışma, Kısa Çalışma Ödeneği, kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik giderler konusunda İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapıldığını anlattı. Dinçer, kayıtdışı istihdamla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla ''ALO 170'' ihbar hattını kurduklarını belirterek, yabancı kaçak işçi çalıştırmanın önlenmesine yönelik tüm ülke çapında denetimlere devam edildiğini söyledi. Esnafa gerek prim tahakkuku gerekse ödeme süreleri açısından yapılan iyileştirmelerle rahatlatıcı prim ödeme sistemi getirildiğine bildiren Dinçer, bu yüzden primlerin düşürülmesi yönünde yeni bir çalışma bulunmadığını ifade etti. -FUTBOL TAKIMLARININ BORÇLARI- Dinçer, Türkiye futbol liglerinde mücadele eden takımların sigorta prim borçlarına ilişkin bilgi verdi. Futbol liglerinde yer alan 278 kulübün toplam borcunun 71 milyon 130 bin 706 lira 32 kuruş olduğunu belirten Dinçer, 48 kulübün üst düzey yöneticileri hakkında icra takibine başlandığını ifade etti. İlaç sektöründe ''Karekod'' uygulamasının ülkenin en önemli değişimlerinden biri olduğunu vurgulayan Dinçer, ''Bu sektörde övünülecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl ilaçların genel fiyat seviyesinde yüzde 30 indirim sağladık. Bununla, SGK'nın harcamalarında 2,5 milyar TL tasarruf sağladık. Uygulamanın vatandaşlarımızın cebine bıraktığı değer tam 420 milyon TL oldu'' diye konuştu. Karekod sisteminin yolsuzluklara son vereceğini anlatan Dinçer, kayıtdışı uygulamaların bütünüyle sona ereceğini söyledi. Sistemle kaçak ilaçların satışına engel olunacağını ifade eden Dinçer, ''Öyle bir sisteme sahibiz ki bir günde 1 milyon 338 bin reçete yaptık'' dedi.