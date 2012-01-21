-Dinçer: ''17 bin öğretmen bir yıl staj yapacak'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, alacakları 17 bin öğretmenin göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacağını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını, başka yere tayin talebinde bulunamayacaklarını bilerek müracaat etmesi gerektiğini bildirdi. Dinçer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''YÖNVER Ödülleri'' dağıtım töreninin ardından gazetecilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Dinçer, şunları kaydetti: ''Ülkemiz için eğitim meselesine bakarken ideolojik olarak bakmaksızın işin doğrusu neyse onu yapmayı esasa alıyoruz. Bizim ulusal ve uluslararası alandaki eğitim durumumuz belli. Eğer biz ülke olarak iktidar, muhalefet, A ve B şahsı gibi herhangi bir şeye bakmaksızın uluslararası alanda çocuklarımızın performansını arttırmayı düşünüyorsak o zaman el birliği yapmalı ve hep beraber bu ülkenin çocuklarına ulusal ve uluslararası alanda yeterli olabileceği bilgi ve donanımı sağlamalıyız. Bunun için çocuğumuzun sınıfta olması lazım. Öğretmenin sınıfta olması lazım. Müfredatımızın çağdaş ihtiyaçlara uygun bir şekilde tasarlanması lazım. Böyle bakılınca benim çabam çocuklarımıza ilk günden son güne kadar ihtiyaç duyulan bilgi ve çabayı ortaya koymaktan geçiyor. Benim ilk önce hesap etmem gereken de bu değil mi? Eğitimin niteliğini arttırmayı gerektiren tedbir neyse ben onu almaya devam edeceğim. Bunun içinde şekilden çok öze, görüntüden çok içeriğe, nicelik kadar niteliğe ve hamasetten gerçekliğe... Ben eğitim sisteminde bir geçişin gerekli olduğu kanaatindeyim.'' Dinçer, öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru üzerine de tüm kamu idaresinin kendi dengeleri içinde bir çözüm bulmaya çalıştıklarını, bugün bütçe kanununda tüm kamu idaresi için topyekun öngörülen kadro sayısının 29 bin olduğunu anlattı. Dinçer, bakanlık olarak 17 bin öğretmenin alınacağını, bunun bu konuya ne kadar çok önem verdiklerini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Tüm gücümüzle uğraştık. 17 bin başlangıç için iyi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığının yeni aldığı tedbirler ve kanun hükmünde kararname sebebiyle bundan sonra öğretmen aldığımızda bir yıl stajyerlik süresi, artı öğretmenler atandıkları yerde 3 yıl görev yapmak zorunda bulunacak. Kanun ve sistem değişiyor. Bu alacağımız 17 bin öğretmen, göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacaklarını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını, başka yere tayin talebinde bulunamayacaklarını bilerek müracaat etsin. Ağustos ayında ihtiyacımız için öğretmenleri alacağız ama bunun ne kadar olacağı ve hangi alanlarda olacağı ancak o zaman belli olacak.'' Bir gazetecinin ''3 yıl süresini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik bir önlem olarak mı aldınız?'' sorusuna ise Dinçer, ''Böyle bir kararın pek çok sebebi var. Tek bir karara dayandırmak doğru değil ama özellikle sınıf öğretmenliğinde bir öğretmenin bir öğrencimizi almasını ve mezun olana kadar o çocuklar üzerinde yoğunlaşmasını önemsiyoruz'' diye cevaplandırdı.