-DİNÇ BİLGİN'İN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili olarak, bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Şevket Önay Bilgin'in de aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Dinç Bilgin ve oğlu Önay Şevket Bilgin'in de aralarında yer aldığı 13 tutuksuz sanık katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ertuğrul Tokalakoğlu, mahkemenin heyet teşkili ile ilgili önceki ara kararları doğrultusunda, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine, dosyaya münhasır olarak İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Yalçın'ın görevlendirildiğini, bu kararın adı geçen hakime mahkemece bildirildiğini tutanağa yazdırdı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede, sanıklar Dinç Bilgin ve Önay Şevket Bilgin'in yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması talebinin reddine itiraz edildiği, ancak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı reddettiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. -DAVANIN GEÇMİŞİ- İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Temmuz 2005 tarihli kararında, bankanın zarara uğratılmasına ilişkin Dinç Bilgin'i ''zimmet'' suçundan 14 yıl hapis ve 499 milyon 977 bin TL para, Şevket Önay Bilgin'i 9 yıl 4 ay hapis, Şükrü Karahasanoğlu ile Zeki Ünal'ı 9 yıl 26'şar gün hapis, Mustafa Dinçer ile İsmail Hakkı Karakaya'yı da 7 yıl 9 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırmıştı. ''Nitelikli dolandırıcılık'' suçundan Cavit Çağlar'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı kararda, Mustafa Çağlar'a 1 yıl 6 ay 22 gün, Hakkı Cengiz Kırgül'e de ''özel belgede sahtecilik'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, ancak bu cezalar ertelenmişti. Mahkeme heyeti, Dinç Bilgin, Cavit Çağlar, Mehmet Nail Keçili, Şevket Önay Bilgin, Mustafa Çağlar, Türker İnanoğlu ve Nevzat Ak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın ''cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturma, bu teşekküle üye olma ve teşekkül üyelerine yardım etme'' suçlarına ilişkin beraatına karar vermişti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul eksikliğinden bozmuş, ayrıca karardan sonra yürürlüğe giren Bankacılık Yasası'nda lehe hükümler olup olmadığının incelenmesini istemişti. Yargıtayın bozma kararı üzerine, davanın yeniden görülmesine başlanmış, Bilgin ailesi avukatları aracılığıyla reddihakim talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi de Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin hakkındaki bu kararı kabul ederek, dosyalarını ayırmıştı. Bu sanıkların yargılanmasına İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmişti. Diğer sanıklar açısından yargılamayı sürdüren mahkeme heyeti, 15 Kasım 2006 tarihli duruşmada Cavit Çağlar'ı ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 20 bin 830 TL adli para cezasına mahkum etmişti. Mustafa Çağlar'ı da aynı suçlamaya ilişkin olarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin 620 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezanın ertelenmesine karar vermişti. Bankanın dört yöneticisini de 11 yıl 8 ay ile 7 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar açısından beraat ve ortadan kaldırma kararları vermişti. -2. BOZMA- Kararı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Cavit Çağlar ve oğlu Mustafa Çağlar hakkındaki davayı zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırmıştı. Dinç Bilgin ve oğlu Şevket Önay Bilgin'in hukuki durumlarının ve suç vasfının ihtisas mahkemesi olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yapılacak yargılamada değerlendirilmesi gerektiğini belirten yüksek mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki kararı da çeşitli nedenlerle bozmuştu. Davanın yeniden görülmesine başlanmasının ardından Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin'in ayrılan dosyaları, yeniden ana davayla birleştirilmişti.