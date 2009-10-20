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Yaşam

Dinazorları Hint meteoru mu yok etti?

Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dinozorları öldüren göktaşı sanılandan dört kat daha büyüktü.

20 Ekim 2009 03:00

Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dinozorları öldüren göktaşı sanılandan dört kat daha büyüktü.

40 km. genişliğindeki meteor, 65 milyon yıl önce Hint Okyanusu’na düştü. Daha önce Meksika’nın Yucatan Yarımadası’na düşen 10 km genişliğindeki bir başka meteorun dinozorların soyunu tükettiği sanılıyordu.

En büyük krater

Hindistan’ın batısında, okyanusun 4800 metre derinliğinde yattığı tespit edilen meteor ve onun oluşturduğu çukura Hint tanrıçası Şiva’nın adı verildi. Teksas Üniversitesi’nden bilim adamı Sankar Chatterjee, “Eğer bizim fikirlerimiz doğruysa bu dünyanın en büyük krateri. Dinozorlar bu yüzden yok oldu” dedi. Bölgenin petrol ve gaz yatağı olduğunu söyleyen bilim adamları daha detaylı bilgi için tekrar Hindistan’a gidecek.

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