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Bilim / Teknoloji

Dinazorlara destek gerek

Arjantin'de hem et hem de ot yiyen bir dinozora ait kalıntılar bulundu.

17 Şubat 2009 02:00

Amerikan bilim dergisi Plos One'ın internet sitesinden de yayımlanan keşfin 2006'da yapıldığı belirtilirken, San Juan Doğal Bilimler Müzesi Müdürü Oscar Alcober, "bu keşfi bilim toplumunun desteğini alabilmek için bu şekilde duyurmaya karar verdik" dedi.

Arjantin'in kuzeybatısındaki Ischigualasto-Vallee de la Lune parkında, etoburlarla otoburlar arasındaki bağlantının kayıp halkasını oluşturan, hem et hem de ot yiyen bir dinozora ait kalıntılar bulundu.

Alcober, dinozorların 228 milyon yıl önce yaşamış olduğu bölgedeki keşifle ilgili açıklamasında, "bu hem ot hem de et yiyen bir dinozor, yani etobur dinozorlarla otobur dinozorlar arasındaki kayıp halka, dinozorlar tarihi için çok önemli bir parça" dedi.

Dünyanın en büyük otobur dinozoru 1989'da Arjantin'in güneybatısındaki Neuquen eyaletinde bulunmuş ve "Argentinosaurus Huinculensis" olarak adlandırılmış, dünyanın en büyük etobur dinozoru da aynı eyalette 1993'te bulunmuş ve "Giganotosaurus Carolinii" adıyla tanımlanmıştı.

Kayıp halkaya da, Yunancada hem et hem ot yiyen anlamındaki "panphagia" ile birinci anlamına gelen "protos" kelimelerinin birleştirilmesiyle "Panphagia Protos" adı verildiğini belirten Alcober, "Panphagia Protos"un çene yapısını incelediklerinde daha güçsüz olduğunu ve e oburların çene yapısı gibi olmadığını gördüklerini söyledi.

Alcober, bilim adamlarının dinozorun iskeletinin yüzde 45'ini bulabildiğini ve bulunan parçalar arasında dev canlının vücudunun her yerine ait örneklerin yer almasının da bilgi bakımından bir zenginlik oluşturduğunu, iskeletin yeniden yapılmasını kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

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