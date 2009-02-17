Dinazorlara destek gerek

Amerikan bilim dergisi Plos One'ın internet sitesinden de yayımlanan
keşfin 2006'da yapıldığı belirtilirken, San Juan Doğal Bilimler Müzesi
Müdürü Oscar Alcober, "bu keşfi bilim toplumunun desteğini alabilmek
için bu şekilde duyurmaya karar verdik" dedi.
Arjantin'in
kuzeybatısındaki Ischigualasto-Vallee de la Lune parkında, etoburlarla
otoburlar arasındaki bağlantının kayıp halkasını oluşturan, hem et hem
de ot yiyen bir dinozora ait kalıntılar bulundu.
Alcober,
dinozorların 228 milyon yıl önce yaşamış olduğu bölgedeki keşifle
ilgili açıklamasında, "bu hem ot hem de et yiyen bir dinozor, yani
etobur dinozorlarla otobur dinozorlar arasındaki kayıp halka,
dinozorlar tarihi için çok önemli bir parça" dedi.
Dünyanın en
büyük otobur dinozoru 1989'da Arjantin'in güneybatısındaki Neuquen
eyaletinde bulunmuş ve "Argentinosaurus Huinculensis" olarak
adlandırılmış, dünyanın en büyük etobur dinozoru da aynı eyalette
1993'te bulunmuş ve "Giganotosaurus Carolinii" adıyla tanımlanmıştı.
Kayıp
halkaya da, Yunancada hem et hem ot yiyen anlamındaki "panphagia" ile
birinci anlamına gelen "protos" kelimelerinin birleştirilmesiyle
"Panphagia Protos" adı verildiğini belirten Alcober, "Panphagia
Protos"un çene yapısını incelediklerinde daha güçsüz olduğunu ve e
oburların çene yapısı gibi olmadığını gördüklerini söyledi.
Alcober,
bilim adamlarının dinozorun iskeletinin yüzde 45'ini bulabildiğini ve
bulunan parçalar arasında dev canlının vücudunun her yerine ait
örneklerin yer almasının da bilgi bakımından bir zenginlik
oluşturduğunu, iskeletin yeniden yapılmasını kolaylaştırdığını da
sözlerine ekledi.