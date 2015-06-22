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Spor

Dinamo Moskova, Avrupa kupalarından bir yıl men edildi

Moskova Kulübü Basın Sözcüsü Konstantin Alekseyev, verilen cezanın kendileri için ağır olduğunu söyledi

22 Haziran 2015 00:30

Rusya'nın Dinamo Moskova ekibi, UEFA Finansal Fair Play yönetmeliği şartlarını karşılayamaması nedeniyle 1 yıl Avrupa kupalarından men edildi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Birimi'nden yapılan açıklamada, finansal fair play şartlarını karşılayamaması nedeniyle Dinamo Moskova'nın 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edildiği belirtilirken, bu sürede mali kurallara gerekli uyumun sağlanamaması halinde cezanın 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzayacağı aktarıldı.

 

Alekseyev: Ağır bir darbe  

 

Moskova Kulübü Basın Sözcüsü Konstantin Alekseyev, verilen cezanın kendileri için ağır olduğunu söyledi. Alekseyev yaptığı açıklamada, "UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası, futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve camia için ağır bir darbe oldu" dedi.

Kararın kendileri için sürpriz olmadığını da belirten Alekseyev, "Finansal fair play konusu bugün ya da dün konuşulmaya başlanmadı. Bu nedenle kulüp olarak kış döneminde tek bir transfer bile yapmadık. Kendi alt yapımıza yönelerek genç oyunculara fırsat tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Dinamo Moskova'ya transfer yasağı getirmediğini kaydeden Alekseyev, gelecek sezon planlamasını Rusya Premier Ligi'ne göre yapacaklarını aktararak, "Hedefimiz futbol kalitesini düşürmemek. Giderlerimizi azaltarak kulüp gelirlerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Finansal fair play prosedürlerine uyum sağlayarak, cezamızın dolmasının ardından Avrupa arenasına geri dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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