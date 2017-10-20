Dinamo Kiev'den Vida'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev, devre arasında Beşiktaş'a transfer olması beklenen ve takımının Young Boys ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında beyin sarsıntısı geçiren Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ukrayna temsilcisinden yapılan açıklamada, Vida'nın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Domagoj Vida, takımının Young Boys ile oynadığı maçta beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Takımı Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında evinde İsviçre temsilcisi Young Boys'u ağırladığı karşılaşmada ilk 11 başlayan Vida, sakatlığı nedeniyle 79'uncu dakikada oyunu terk etti.

Direkt olarak hastaneye kaldırılan Hırvat stoperin beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi.

Durumu iyi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının hafta sonu Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dinamo Kiev, Vida'nın 79'uncu dakika terk etmek zorunda kaldığı maçta Young Boys ile 2-2 berabere kaldı.