Dinamo Kiev İstanbul'da







Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı İstanbul'a geldi.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen Ukrayna ekibini Fenerbahçeli yetkililer çiçeklerle karşıladı. Dinamo Kiev'de sakatlıkları bulunan Ayila Yussuf ve Artem Milevskiy'nin İstanbul'a getirilmediği bildirildi. Bunun yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Oleh Gusev ve Carlos Correa da kadroda yer almadı.



Havalimanından kalacağı otele geçen Ukrayna ekibi, son çalışmasını bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacak.

