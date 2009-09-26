Dinamitle banka soyarken öldü

Belçika'nın Dinant bölgesinde dinamit kullanarak banka soyma girişiminde bulunan iki hırsızdan biri, banka binasının patlama nedeniyle çökmesi üzerine enkaz altında kalarak öldü.



Dinant Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde 'Record Bank' şubesine giren hırsızlar, para bulunan kasayı açmak için dinamitle patlattı.



Patlamada bina çöktü, hırsızlar enkaz altında kaldı. Sabah yerel saatler 04.00 sularında meydana gelen patlama sırasında binada başka kimsenin bulunmadığı ifade edildi.



Savcılık, hırsızlardan birinin cesedinin bulunduğunu, diğerinin aranmasına devam edildiğini duyurdu.



Dinant Belediye Başkanı Richard Fournax, banka kasasının patlamadan zarar görmediğini ve açılmadığını bildirdi.



Çöken bina çevresinde güvenlik önlemleri alındığı, olaylar ilgili soruştumanın devam ettiği belirtildi.