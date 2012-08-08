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Dinamit yüklü kamyon ormanı yaktı

Mermer taş ocaklarına dinamit götürdüğü öğrenilen, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen dinamit yüklü kamyon, Erenler köyü mevkisinde devrildi

08 Ağustos 2012 15:34

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan patlama nedeniyle orman yangını çıktı.

Kazanın ardından yaşanan patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bu arada olayda kamyon sürücüsünün ve yardım için gelen başka bir sürücünün yaralandığı bildirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, Orhaneli ile Erenler köyü arasındaki yangının, bölgenin yoğun orman yapısı nedeniyle çok tehlikeli bir yerde çıktığını söyledi.

Coşkun, şu anda yangın bölgesini helikopter ile havadan incelediklerini belirterek, yoğun duman yüzünden kesin tespit yapmak güç olmakla birlikte, yangının 10-15 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu belirtti.

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