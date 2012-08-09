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Yaşam

Dinamit yüklü kamyon devrildi orman yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan patlama nedeniyle orman yangın çıktı

09 Ağustos 2012 02:35

 

Bursa Orhaneli'de dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan patlama nedeniyle orman yangın çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.
 
Mermer taş ocaklarına dinamit götürdüğü öğrenilen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen dinamit yüklü kamyon, Erenler köyü mevkisinde devrildi.
 
Kazanın ardından yaşanan patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
 
Bu arada olayda kamyon sürücüsünün ve yardım için gelen başka bir sürücünün yaralandığı bildirildi.
 
Yaralıların Bursa'ya sevk edildiği belirtildi.
 

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