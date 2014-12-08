'Din ve devlet işleri ayrı olsun' dediler, helvadan put yaptılar, kendileri taptılar'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5. Din Şurası'nda yaptığı konuşmada kilise ile devlet ilişkisini taklit ederek, kendilerine, din sanki devlete tehdit gibi bir anlayışın, zihniyetin dayatıldığını söyledi.

Erdoğan, “Din ve devlet işleri ayrı olsun' diyerek dine yönelik her saldırıyı meşru görenler, kendi yapay dinlerini devlete egemen kılmanın mücadelesini verdiklerinin bilincinde değiller. Bu ülkede çıktılar ne dediler, sipariş şairleri çıktı bunların, 'Kabe Arabın olsun, bize Çankaya yeter' dediler. Bu zihniyet bir dinin yerine, hak dinin yerine yapay bir din kurma, helvadan put yapma zihniyeti değil de nedir, soruyorum. Kendileri yaptılar, kendileri taptılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5. Din Şurası'nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Biz ise sanal bir tehditten yola çıkıp devletin din üzerinde on yıllardır kurduğu baskının artık sona ermesi gerektiğini savunuyoruz. Açık şekilde ifade etmeliyim ki, İslam dinine ve onun kamusal alandaki görünüme karşı büyük husumet besleyenler, yarın yazacaklar biliyorum, yarın bu ifadelerle de yine saldırıya geçecekler bunu da biliyorum, ama söylemek durumundayız, aslında kendi elleriyle kendi dinlerini icat etmiş olduklarının farkında değiller. Bunlar bilinçli ya da bilinçsiz, yurttaşlık dini benzeri dinler inşa ederek, İslam'ın karşısına kendi yapay dinlerini koymanın çabası içinde olduklarını bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar.

‘Din ve devlet işleri ayrı olsun' diyerek dine yönelik her saldırıyı meşru görenler, kendi yapay dinlerini devlete egemen kılmanın mücadelesini verdiklerinin bilincinde değiller. Bu ülkede çıktılar ne dediler, sipariş şairleri çıktı bunların, 'Kabe Arabın olsun, bize Çankaya yeter' dediler. Bu zihniyet bir dinin yerine, hak dinin yerine yapay bir din kurma, helvadan put yapma zihniyeti değil de nedir, soruyorum. Kendileri yaptılar, kendileri taptılar. Bunu hala ikame etmek isteyenler var. İşte bunun için normalleşme diyoruz, bunun için özgüven diyoruz, cesaret diyoruz."