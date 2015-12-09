Din kültürü öğretmeninden ortaokul öğrencilerine mezarlıkta 'ahiret' dersi!

Adana'da, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ortaokul öğrencilerini mezarlığa götürüp 'ahirete iman, kıyamet ve yeniden dirilme' konulu dersi anlattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bekir Karakoca’nın haberine göre, Adana'da Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu din ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Yaşar Çıraklı, bir grup öğrencisi okul yakınındaki mezarlığa götürüp, 'ahirete iman, kıyamet ve yeniden dirilme' konulu dersi işledi. Merkez Sarıçam ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Yaşar Çıraklı, dün 7-E sınıfını Burak Mezarlığı'na götürdü. Öğretmen Çıraklı, 'Ahirete iman, kıyamet ve yeniden dirilme' konusunu işlemek için mezarlığa getirdiği öğrencilerine önce mezarlık adabını anlattı. Mezarların arasında duran öğrencilerine mezar hakkında bilinen yanlışlıkları da belirten Yaşar Çıraklı, musalla taşını da gösterip ne işe yaradığı konusunda bilgilendirme yaptı. 12-13 yaşlarındaki öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çıraklı, mezarlık dersini de 'sıra dışı' uygulama olarak yorumladı. Yaklaşık 1 saat süren mezarlık dersini öğrenciler ölenler için dua okuyarak tamamladı. Ders hakkında dönüş yolunda öğrencilerinin izlenimlerini alan Yaşar Çıraklı, yaptıkları sıra dışı uygulama ile çok faydalı sonuçlar aldıklarını, öğrenciler üzerinde müthiş etkili olduğunu kaydetti. Çıraklı ayrıca, mezarlık ziyaretinin ahireti hatırlamak açısından da önemli olduğunu vurguladı.