Din kültürü öğretmeninden Alevilere hakaret: Yaptıkları yemek yenmez!

İstanbul’da bir ortaokulda din dersinde Muharrem ayında Alevilerin oruç tuttuğundan bahseden öğretmen “Alevilerin yaptığı yemek yenmez” dedi. Öğretmen olayın ardından görevden alındı.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, olay geçen pazartesi günü yaşandı. Cumhuriyet Ortaokulu’nda 7/L sınıfındaki derste yaşananları o sırada sınıfta bulunan S. İsimli öğrenci şöyle anlattı:

“Derse başladıktan sonra ders konusu oruçlara geldi. Mübarek aylar ve oruçlardan konu açılmıştı. Ramazan, Şaban, Recep aylarını anlattı öğretmen. Muharrem orucunu da Aleviler tutar dedi öğretmen, ama Alevilerin yaptığı yemek yenmez dedi, bir arkadaşım da kalkıp ‘Hocam neden yenmez?’ diye sordu, öğretmen de Aleviler peygamber efendimizi sevmezler sadece torunları Hasan ile Hüseyin’i severler diye cevapladı.”

S. bunun ardından aynı zamanda komşusu olan ve kendilerinin aşure verdiği bir sınıf arkadaşının öğretmene “Ben Alevilerin ekmeğini yedim ama az yedim, bir şey olur mu?” diye sorması üzerine öğretmenin “Az yediysen bir şey olmaz” dediğini söyledi.



Kent Konseyi’nde konuşuldu

S. daha sonra ise olayı ailesine anlattı, ailesi de Arnavutköy Cemevi’ne aktardı. Arnavutköy Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Başkanı Yüksel Yılmaz da yaşananları Kent Konseyi’nde anlattı. Yılmaz toplantıda söz alarak, “Muharrem ayından çıktık. Tuttuğumuz oruçları Allah kabul eylesin. Arnavutköy Boğazköy Cumhuriyet Ortaokulunda Din Kültürü öğretmeni derste Hz. Peygamberimizin hayatını anlatırken Muharrem ayı orucunu sadece Aleviler tutar. Alevilerin yemeği yenmez demiş. Daha bir sürü şey söylemiş. Bizim çocuğumuzun yanındaki arkadaşı ‘ben az yedim hocam’ diyor. Hoca da ‘o kadar yemekten sana bir şey olmaz’ diyor. Bizim çocuğumuzda ağlayarak eve gidiyor. Bu nasıl eğitimdir” dedi.

Görevden alındı

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaşılan Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ da olayı doğruladı. Öğretmenin ücretli olarak görev yaptığını belirten Dağ “Konu ortaya çıktığı anda müdahale ettik. Öğretmenin görevini sonlandırdık. Bir başkasını orada görevlendirdik. Zaten konunun içeriği itibariyle de maksadı aşan ve tecrübesizlikten kaynaklanan söylemler olmuş. Olay bu şekilde çözüldü” dedi.

Müdür Dağ, G.B.’nin ücretli öğretmen olduğunu aktararak “Çok öğretmen açığımız var. Bu çerçevede 863 öğretmen görevlendirdik. Bunların hepsini tanıma şansımız yok. Bilsek de hata yapılabilir. Biz de gereken şeyleri yaparız” ifadelerini kullandı.