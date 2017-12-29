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Yaşam

Din kültürü öğretmeni, uyurken çektiği fotoğrafları eşine gönderen sevgilisini vurdu

Sevgilisinin ev arkadaşını da yaralayan adam, silahıyla birlikte yakalandı

29 Aralık 2017 18:41

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurullah K., uyurken fotoğraflarını çekip de eşine gönderdiği iddia edilen sevgilisi Eda T. ve ev arkadaşı İnci D.’ye silahlı saldırıda bulundu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, Eda T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Nurullah K., saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalandı. 

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen olay, sabah 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, evli olan Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında evlilik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancayı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.’yi de vurdu. 

Silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eda T.'nin uzun süredir birlikte olduğu ve evlenme talebini dile getirdiği Nurullah K.’nın uyurken telefonundan fotoğraflarını çektiği ve bunları eşine gönderdiği; ikili arasındaki tartışmanın bu sebeple çıktığı iddia edildi.

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