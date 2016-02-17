Din Kültürü öğretmeni kız öğrencileri istismardan tutuklandı

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde bir lisede görev yapan 42 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.S kız öğrencilere cep telefonu ile taciz ettiği suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Posta'nın haberine göre, ilçede bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası Y.S.’nin kız öğrencilerinden birinin velisi, kızının cep telefonuna öğretmenden taciz mesajları geldiğin iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonunda öğretmen Y.S., 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan öğretmen, küçük yaştaki kız çocuklara istismardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.