Din dersi öğretmenine koşullu sözleşme

Avusturya'da bazı İslam din dersi öğretmenlerinin "İslamın demokrasiyle bağdaşmadığı" yolundaki açıklamalarının yol açtığı tartışmalar sonrası, bu alandaki öğretmenlerle, işten çıkarmayı da içeren bir sözleşme imzalanması kararlaştırıldı.



Federal eğitim bakanı Claudia Schmied ile İslam cemaati başkanı Anas Schakfeh arasında yapılan görüşmede, "İslam din dersi öğretmenleriyle koşullu sözleşme imzalanması, demokrasi karşıtı eylem ve söylemde bulunacak öğretmenin iş akdinin derhal feshedilmesi, din dersi kitaplarının eğitim bakanlığınca denetlendikten sonra öğrencilere dağıtılması" konularında anlaşma sağlandığı bildirildi.



Mutabakat sağlandı



Görüşmede ayrıca İslam din dersi kitaplarındaki "savaş, terör eylemi gibi şiddet içeren fotoğraf ve temsili resimlerin çıkarılması" konusunda da mutabakat sağlandığı belirtildi.



Bu arada Avusturya okullarında görev alacak olan İslam din dersi öğretmenlerinin Almanca diline vakıf olmaları ve dersleri Almanca olarak vermeleri koşulu da taraflarca kabul edildi.



Viyana Üniversitesinden Mouhanad Khorchide'nin İslam din dersi öğretmenleri arısında yaptığı bir ankette, öğretmenlerin yüzde 21,9'u "İslam ile bağdaşmadığı için demokrasiyi reddettiklerini" belirtmişlerdi. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 18,2 ise, "İslam dinini terk edenlerin öldürülmesinin doğru olduğunu" savunmuşlardı.



Muhalefet partileri büyük tepki göstermişti



Anket sonuçlarının Falter adlı gazetede yayımlanmasının ardından iktidardaki koalisyon hükümeti ile muhalefetteki partiler büyük tepki göstermişlerdi. Muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi ve Avusturya'nın Geleceği İttifakı ile Yeşiller Partisi, İslam Cemaatinin olayın sorumlusu olduğunu ileri sürerek, cemaat başkanı Anas Schakfeh'in derhal istifa etmesini talep etmişlerdi.



Federal eğitim bakanı Claudia Schmied ile İslam cemaati başkanı Schakfeh arasında yapılan görüşmenin anlaşma ile sonuçlanması üzerine Schkfeh'in istifası şimdilik ertelenmiş oldu. İslam cemaatine yakın kaynaklar, Suriye kökenli Anas Schakfeh'in bu yıl sonunda görev süresinin dolacağını ve yeniden aday olmayarak emekliye ayrılacağını belirttiler.



Avusturya'da 400 bin kadar Müslüman yaşıyor



Resmi verilere göre Avusturya'da 400 bin kadar Müslüman yaşıyor. Müslüman nüfusun yüzde 90'ını Türkler oluşturduğu halde İslam Cemaati yönetiminde kurulduğundan bu yana Türkler görev alamadı. İslam Cemaatinin karmaşık tüzüğü ve üyelik koşullarını protesto eden cami eksenli Türk dernekleri de bu yüzden Cemaate üye olmak istemiyorlar.



İslam din dersi öğretmenleri anketiyle başlayan tartışmaların ardından İslam Cemaatinin tartışmalı tüzüğünün de değiştirilmesi bekleniyor.

