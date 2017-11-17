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Spor

Dimitrov, Şubat ayında yapılacak Garanti Koza Sofya Açık'a katılacağını açıkladı

Bulgar tenisçiden Garanti Koza'ya ziyaret Gökhan HEBEPÇİ - LONDRA / DHA Londra'daki ATP Finalleri'nde ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi garantileyen Grigor Dimitrov, O2 Arena'daki Garanti Koza locasını ziyaret etti

17 Kasım 2017 17:23

Bulgar tenisçiden Garanti Koza\'ya ziyaret

Gökhan HEBEPÇİ - LONDRA / DHA

Londra\'daki ATP Finalleri\'nde ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi garantileyen Grigor Dimitrov, O2 Arena\'daki Garanti Koza locasını ziyaret etti. Bulgar oyuncu, Şubat ayında yapılacak Garanti Koza Sofya Açık\'a katılacağını açıkladı. 
Londra\'da düzenlenen ATP Finalleri\'nde yarı finale yükselmeyi başaran Grigor Dimitrov, O2 Arena\'da bulunan Garanti Koza locasını ziyaret etti. Garanti Koza\'nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvada ilk iki maçını kazanan Bulgar tenisçi locada alkışlarla karşılandı.
Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek, Garanti Koza Satış ve Pazarlama Müdürü İrem Koşal ve Garanti Koza Bulgaristan Yönetim Kurulu Üyesi Erden Bilginer ile bir süre sohbet eden ünlü tenisçi daha sonra hayranları için poster ve top imzaladı. Locada bulunan Garanti Koza\'nın Bulgar misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği Grigor Dimitrov, bu yıl kazandığı Sofya Açık\'ta gelecek yıl da mücadele edeceğini söyledi.
Dünya sıralamasında 6\'ncı sırada bulunan Grigor Dimitrov, 2017 yılında Brisbane, Sofya ve Cinicinnati\'de şampiyonluk yaşamıştı. Bulgar tenisçi sezon başındaki Avustralya Açık\'ta da yarı finale kadar çıkmayı başarmıştı. 
 
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