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Dimdik dönecek

Kambul haliyle bildiğimiz Cansever, çok yakında dimdik Türkiye'ye dönecek.

11 Eylül 2009 03:00

Cansever, “Behterew / Ankilozan Spondilit ” rahatsızlığı sebebiyle tedavi altında bulunduğu, Almanya’daki Werner Wicker Kliniği’de gerçekleştirilen ameliyatının ardından, sağlığına kavuşma yolunda hızla ilerliyor.

Ameliyatının ardından doktorlar, yaptıkları açıklamada sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavinin uzun süreceğini açıklamışlardı. Cansever, çok yakında  dimdik  bir şekilde Türkiye'de olacak. Kambur haliyle fiziksel halinden şikayetçi olan sanatçı artık yapılan  estetik operasyonlardan sonra dimdik yürüyecek. Sanatçının bu mücadelesi ve tedavi sürecinin fotoğrafları Kanaltürk'te yayınlanan 'Tozpembe' programında yer alacak.


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