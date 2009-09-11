Dimdik dönecek

Cansever, “Behterew / Ankilozan Spondilit ” rahatsızlığı sebebiyle tedavi altında bulunduğu, Almanya’daki Werner Wicker Kliniği’de gerçekleştirilen ameliyatının ardından, sağlığına kavuşma yolunda hızla ilerliyor.



Ameliyatının ardından doktorlar, yaptıkları açıklamada sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavinin uzun süreceğini açıklamışlardı. Cansever, çok yakında dimdik bir şekilde Türkiye'de olacak. Kambur haliyle fiziksel halinden şikayetçi olan sanatçı artık yapılan estetik operasyonlardan sonra dimdik yürüyecek. Sanatçının bu mücadelesi ve tedavi sürecinin fotoğrafları Kanaltürk'te yayınlanan 'Tozpembe' programında yer alacak.





