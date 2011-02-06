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Spor

DİLMEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2011 15:55

-DİLMEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Spor yazarı ve yorumcu eski milli futbolculardan Rıdvan Dilmen'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Acıbadem Maslak Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rıdvan Dilmen, dün göğüs ağrısıyla başvurduğu Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, yapılan balon-stend uygulaması sonrası, koroner yoğun bakım ünitesinde takip altına alındı.  Açıklamada, Acıbadem Maslak Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akyol'un, Dilmen'in sağlık durumu ile ilgili şu görüşlerine yer verildi: ''Hastamız Rıdvan Dilmen, dün saat 14.00 civarında başlayan göğüs ağrısı nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde akut alt duvar kalp kriz ön tanısı ile acilen yatırıldı, ardından koroner anjiyografiye alındı. Anjiyografi sonrası, kalbin sağ damarında tıkanıklık saptandı ve buraya yapılan balon-stent yerleştirilmesi işlemiyle, damarı tamamen açıldı. Bu işlem sonrasında hastamız, koroner yoğun bakım ünitesine alınarak takip edilmeye başlanmıştır. Hastamızın durumu iyiye gitmektedir.''

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