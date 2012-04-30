Dilmen: Teşebbüsün teşebbüsünde kalmış gibi

Federasyonun kararını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Yıldırım Bey dosyanın temiz olduğunu, sahaya yansımamış olduğunu, teşebbüsün bulgusuna dahi rastlanmadığını söylüyor. Ben onu anladım" dedi. Eski TFF Başkanı Mehmet ali Aydınlar da ligden düşürmeyi kaldıran düzenlemenin UEFA'dan döneceğini söyledi.



NTV'deki Yüzde Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Dilmen şunları söyledi: "Demirören, 'Teşebbüste dahi net bulguya rastlanmamıştır. İnşallah PFDK da aynısını değerlendirir diyor. Demirören 'teşebbüs de yok' diyor. Teşebbüs dahi edememişler gibi anladım ben. Tahmin ediyorum, UEFA'yla görüşmeden bu kararlar alınmaz. UEFA 'prosedürü uygulayın' demiştir. UEFA'nın bu konuda TFF ile görüşmesi olmuştur.

'Türk futbolunun hayrı için maddeyi değiştirdik' demiyor. 'Teşebbüs dahi yoksa'yı net söylemiyor ama muallak bir şey söylüyor. Teşebbüsün teşebbüsünde kalmış gibi. Sahaya yansımamış da olsa teşebbüs etmek -12 olur diyor. Yıldırım Bey dosyanın temiz olduğunu, sahaya yansımamış olduğunu, teşebbüsün bulgusuna dahi rastlanmadığını söylüyor. Ben onu anladım. Dolayısıyla hayat devam ediyor."

'Bu karar UEFA'dan döner'



Eski TFF Başkanı Aydınlar, ligden düşürmeyi kaldıran düzenlemenin UEFA'dan döneceğini söyledi.



Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Federasyonun bugün açıkladığı şike yaptırımları ve 58. Madde'de değişiklik yapan kararının UEFA'dan döneceğini öne sürdü.

TFF'nin kararını "Tam bir komedi" sözleriyle değerlendiren Şener, "UEFA bu kararı kabul etmez" diye konuştu.

Aydınlar, TFF yönetimine geldikten birkaç gün sonra 3 Temmuz'da 'Şike operasyonu' başlatılmıştı.

Aydınlar yönetimi, bugün değiştirilen Futbol Disiplin Talimatı'nın 58'inci Maddesi'nde revizyon yapmak istemiş ancak bu girişim kriz yaratmıştı. Bu krizin ardından da Aydınlar yönetimi istifa etmişti.