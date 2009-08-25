T24 LogoT24 Logo
Spor

Dilmen: İlk gol ilk 3'e girer

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin attığı ilk golün bu yıl en iyi ilk 3 golün arasına gireceğini söyledi.

25 Ağustos 2009 03:00

Diyarbakırspor-Fenerbahçe maçını % 100 Futbol'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin attığı ilk golün bu yıl en iyi ilk 3 golün arasına gireceğini söyledi.

Fenerbahçe’nin Diyarbakırspor’u deplasmanda 3-1 yendiği maç Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen’le % 100 Futbol programında değerlendirildi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Turkcell Süper Lig’de 3. hfatanın kapanış maçına favori çıktığını, ancak maça kötü başladığını söyledi.

Fenerbahçe’nin özellikle ilk 30 dakikadaki görüntüsünün geçen seneyi hatırlattığını belirten Dilmen, “Fenerbahçe kağıt üstünde favoriydi. Formu ve temposuyla mutlak favoriydi. Ancak deplasmanda ne yapacağı ise merak konusuydu. Maça geçen seneki maçlar gibi başladı. Bunda Diyarbakır’ın yakın ve sert oynaması da etkili oldu. Fenerbahçe’nin hazırlık paslarını sertlikle durdurdular ve Fenerbahçe yıldı. Yıldıkları için de golü yediler” dedi.

Fenerbahçe adına maç içinde gelişen en önemli avantajın iknci golü yememesi olduğnu ifade eden Rıdvan Dilmen, “Diyarbakırspor golden sonra da 3 pozisyonda ikinci golü bulamadı. Bu da Fenerbahçe’yi kendine getirdi” dedi.

Fenerbahçe’nin attığı ilk gole övgüler yağdıran Dilmen, “Çok müthiş bir goldü. Bu yıl büyük ihtimal ilk 3’e girer bu gol” diye belirtti.

Fenerbahçe’nin ikinci yarıda sertliğe pas yaparak ve sakin oynayarak karşılık verdiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, Kazım ve Emre’nin de çok iyi oynadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin yeni sözleşme imzaladığı Lugano’nun hazır olmadığının altını çizen NTV Spor yorumcusu, “Lugano’nun form tutması için oynaması lazım Ağır şu an. Hamlelerde hataları var. Çok iyi antrenman yapıp maç oynaması lazım. Bilica ile de ilk defa yan yana oynadılar” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24