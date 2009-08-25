Dilmen: İlk gol ilk 3'e girer

Diyarbakırspor-Fenerbahçe maçını % 100 Futbol'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin attığı ilk golün bu yıl en iyi ilk 3 golün arasına gireceğini söyledi.



Fenerbahçe’nin Diyarbakırspor’u deplasmanda 3-1 yendiği maç Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen’le % 100 Futbol programında değerlendirildi.



Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Turkcell Süper Lig’de 3. hfatanın kapanış maçına favori çıktığını, ancak maça kötü başladığını söyledi.



Fenerbahçe’nin özellikle ilk 30 dakikadaki görüntüsünün geçen seneyi hatırlattığını belirten Dilmen, “Fenerbahçe kağıt üstünde favoriydi. Formu ve temposuyla mutlak favoriydi. Ancak deplasmanda ne yapacağı ise merak konusuydu. Maça geçen seneki maçlar gibi başladı. Bunda Diyarbakır’ın yakın ve sert oynaması da etkili oldu. Fenerbahçe’nin hazırlık paslarını sertlikle durdurdular ve Fenerbahçe yıldı. Yıldıkları için de golü yediler” dedi.



Fenerbahçe adına maç içinde gelişen en önemli avantajın iknci golü yememesi olduğnu ifade eden Rıdvan Dilmen, “Diyarbakırspor golden sonra da 3 pozisyonda ikinci golü bulamadı. Bu da Fenerbahçe’yi kendine getirdi” dedi.



Fenerbahçe’nin attığı ilk gole övgüler yağdıran Dilmen, “Çok müthiş bir goldü. Bu yıl büyük ihtimal ilk 3’e girer bu gol” diye belirtti.



Fenerbahçe’nin ikinci yarıda sertliğe pas yaparak ve sakin oynayarak karşılık verdiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, Kazım ve Emre’nin de çok iyi oynadığını söyledi.



Fenerbahçe’nin yeni sözleşme imzaladığı Lugano’nun hazır olmadığının altını çizen NTV Spor yorumcusu, “Lugano’nun form tutması için oynaması lazım Ağır şu an. Hamlelerde hataları var. Çok iyi antrenman yapıp maç oynaması lazım. Bilica ile de ilk defa yan yana oynadılar” diye konuştu.