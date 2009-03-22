Dilmen: G.Saray'da tek sorumlu yönetim



NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, G.Saray'da Adnan Polat ve Adnan Sezgin'in kötü gidişin tek sorumlusu olduğunu söyledi.





Eskişehirspor yürekli oynadı. Batuhan hiçbir şey yapmadı, hocası geç de olsa çıkardı. Batuhan Fenerde, Galatasaray’da Beşiktaş’da 10 sene geçirmiş orada abilik yapıyor gibi.



Galatasaray’ın UEFA Kupası alma şansı da vardı. Galatasaray’ı teknik adamlar yönetmiyor, Bülent Korkmaz’ın Meira’yı istemiyorum demesi için deli olması lazım. O zaman siz Kadıköy’ü hedeflemeyeceksin. Ben zaten Galatasaray’ın 1. veya 2. olacağını düşünmüyorum. Hakeden takımlar Sivasspor ile Beşiktaş. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Trabzonspor.



Galatasaray elendi sezonu bitirdi. Galatasaray teknik direktörü yok ki, Galatasaray’ın teknik direktörü Adnan Polat ve Adnan Sezgin. İstediğini gönderiyorlar, istediğini alıyor. Servet yok bakın Steau Bükreş maçında, Meira oynamadığı için Şampiyonlar Ligi kapısından döndünüz. Oynadı da orta sahada oynadı.



Siz anlamsız bir şekilde bu oyuncuları gönderiyorsunuz. Teknik adam da Galatasaray camiasından olduğu için peki başkanım diyor. Ama olgunlaşması lazım, tabiki Galatasaray’ın maddi imkansızlıkları önemlidir. Ama siz çeyrek finale kalmak üzeresiniz ve Meira’yı gönderiyorsunuz.



Siz Kewell’ı orada oynatıyorsunuz, orta sahada ve hücumda faydalanamıyorsunuz, bu arada Lincoln’ü kaybetmişsiniz, Baros yok. Bence milyonlarca Galatasaray taraftarını aldatıyorlar.



Bu yılki operasyolara bakalım, biçilmez hint kumaşı Feldkamp var, bu ara istediğin oyuncuyu geri çağıracak satacaksın. Bir tek Avrupa kupası kalmıştı. Maç bitiyor Galatasaray seyircisi Arda’ya tezahurat yapıyor.



Siz Bolusspor değilsiniz, Boluspor saygı duyarım, Boluspor yatırım yapar Rıdvan’a, Sercan’a. Siz Galatasaray kulübüsünüz, bana demeyin UEFA kupası’nda final oynayacağım diye. Siz aman 6 milyonu kaçırmayayım diyorsanız siz büyük düşünmüyorsunuz.



Kitap yazsan sığar yani. Hakan Şükür gidiyor bu sezon başı, Hasan Şaş var oyuna giriyor örgütlenmiş gibiler. Hasan Şaş ne yaptı geçen maç? Özhan beyi çok üzmüşler. Ben tabiki protesto edilsin demiyorum ama böylesine kulüplerin çiftlik gibi yönetilmesi yazık. Yoksa maçlarda yenileceksiniz oyun oynuyorsunuz. Bana göre maçın favorisi Eskişehirspor’du. Galatasaray’da hangi savunma oyuncusu Youla’yı tutacaktı. 10 kişi rakibe karşı üstünlük kuramıyorsunuz. Galatasaray takımı Perşembe günü maç bitti tatile girdi, Galatasaray oyuncuları yazın Bodrum’u düşünüyor.



Galatasaray elindeki oyuncuyu gönderiyorsun, Servet sezonu kapatmış. Bunun sorumlusu Galatasaray yönetim kuruludur. Bülent’i suçlamıyorum.



Lincoln ilk yarının ortasında Maradona değil miydi? Bu da antrenörlerin işi. Fakat öyle bir teknik adam alıyorsunuz ki gelmeden önce ben olsam Lincoln’ü gönderirim kulüpten diyordu. Lincoln Arda gibi düşünmüyor ki, umuranda mı Lincoln’ün Galatasaray?



Bülent Korkmaz’ın Galatasaray yönetimiyle ortak hareket etmesi doğru değil. Çünkü onbiri yapan çok zaman onlar oldu. Bunu da biz yaptık diyorlar. Türkiye’de Galatasaray’ın geçen seneki şampiyonluğu hak edilmiş, saygı duyulacak şampiyonluktur ama futbol adına, teknik adam adına çok şeyler götürmüştür.



Galatasaray’ı saha dışı etkenler geriye götürdü. Trabzon’da Lincoln’ü oynatmadı, teknik adam taktik olarak düşünmeyebilir. Ama sen gelip Hamburg maçında da oynatma o zaman. Sen Hamburg maçında oynatıyorsun, sonra yine oynatmıyorsun. Antrenör ile oyuncu arasında kapris olmaz. Siz Trabzonspor maçında Lincoln ile başlasaydınız Hamburg maçında da iyi olurdu.



Galatasaray 4-2-3-1’i Avrupa takımı gibi oynayan takımdı. O takımdan eser kalmadı. Türkiye’nin en iyi dörtlüsünü yok ettiler.



Bütün yük Arda’ya binmiş, onun dışında formsuz Ümit, kaybedilmiş Ümit, kaybedilmiş Nonda. Oyunun son bölümünde bu oyuncuların hiçbiri yok, Trabzon’da da yoktu.



