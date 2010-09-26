Dilmen: Galatasaray 'ben de varım' dedi

T24 - Rıdvan Dilmen, maçın başında gelen gollerin oyunun bütün akışını değiştirdiğini söylerken, Galatasaray'ın üst üste 4 galibiyet almasıyla, özgüven olarak şampiyonluk yarışına girdiğini belirtti.







Rıdvan Dilmen:



"Belediye takımı hangi statta olursa olsun pozitif oynamaya çalışan bir takım. Ancak maç öyle başladı ki; 6-7 dakikada 2-0 olunca iki teknik adamın da bakış açıları değişti. Belediye'nin kontra yapması beklenikren, 10 dakikada roller değişti. Florya'daki ve İBB kampındaki planlar 13 dakika sürdü. Maç 13 dakikada bitti. Belediye'nin en büyük silahı elinden alındı. Abdullah Avcı da riski erken almak zorunda kaldı."





Rıdvan Dilmen: 13 dakikada bitti



"İkinci yarıda Galatasaray'ın farkı artırması muhtemel gözüküyordu. Ancak Ayhan arkaya çok yaslandı, Misimovic de beklenen pasları atamayınca, üstüne de Baros sakatlandı. Bunun üstüne de Belediye takımı golü buldu, 2-3 tane de net gol kaçırdı."



"Galatasaray 3 maçı kazanarak uzun süre sonra Ali Sami Yen'e bu kadar özgüvenle çıktı. Galatsaray seyircisi de uzun süredir ilk kez tribünde 'makara' yapabildi. Mesela geçen hafta İzmir'de maç bitmedi Galatasaraylılar için."



"Galatasaray'ın 11'ine baktığınızda 'şampiyonluğa oynamaz bu takım' diyebilirsiniz. Bence de rakiplerinin altında kadrosu var. Ama önemli silahları çalışmıyor, uyuyan bir aslan gibiler aslında. Ama burada takım olarak savunmayı daha iyi yapmaya başladılar ve 2 mağlubiyet sonrası 4'te 4 yaparak yarışta ben de varım dediler."





