Dilmen: Büyük iş yapacaktır

T24

Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (14 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:Quaresma’nın kariyerine baktığımızda Barcelona, Chelsea, Porto ve Inter gibi takımlar yazıyor... Bu kariyerle Türkiye’ye daha önce Anelka ile Hagi gelmişti. Hagi işin sonlarına doğru karşımıza çıkmıştı ancak Quaresma, Anelka gibi en olgun çağında Beşiktaş formasını giyecek.Tek korku Anelka’nın verimsizliğinin Quaresma’da da yaşanması... Ama tartışmasız yaratıcı ve büyük bir yetenek. Günümüz futbolu açısından önemli bir isim. Bir kere müthiş bir çalım atma, bire birde adam eksiltme özelliklerine sahip. Yani şu anda Dünya futbolunda yaşanan eksiklik düz oyuncuların çokluğu. Quaresma bu yönden farklı bir oyuncu...Daha önce oynadığı takımlar Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğun dışında başarı kabul etmeyen kulüplerdi. O yüzden taktik ve disiplin yönünden kendisi kadar birçok yıldız ile bir arada olduğu için fazla forma şansı bulamadı.Beşiktaş’ta büyük iş yapacağı kesin. Ancak onun bölgesine 50 trilyon harcandı. Nihat, Holosko gibi isimlerin de aynı mevkide oynadığı düşünülürse Schuster’in oyun şablonu büyük önem taşımakta. Eğer 4-3-3 oynarsa Quaresma, Holosko ve Nihat şişkinlik yaratacak. Savunmanın sağına alınan Stuttgartlı Hilbert iyi çıkarsa - ki Beşiktaş bunun sıkıntısını daha önce yaşadı - öndeki oyuncunun performansı daha da artar. Sonuçta Beşiktaş önemli bir transfere imza attı ama asıl ihtiyaçları olan bölge burası mıydı, bu düşündürücü..