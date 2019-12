Dilmen: Beşiktaş, Denizli'ye rağmen kazandı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen %100 Futbol programında, Beşiktaş'ın deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Mustafa Denizli'yi eleştirdi.



Rıdvan Dilmen, Eskişehirspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen, "Beşiktaş Mustafa Denizli ile çok katetti, Mustafa Denizli'ye rağmen bu maçı kazandı" diye konuştu.



Rıdvan Dilmen, "Zirveye baktığımızda hak eden iki takım önde gidiyor. Yani çok adaletli tablo var. Beşiktaş ilk yarıda çok zorlandı, belki de ikinci gol şampiyon yapacak Beşiktaş’ı. Çünkü öyle bir son 5 haftaya girildi ki aralarında çok yakınlık var Sivasspor ile. Yusuf’un gelip Holosko’ya çarptırması, o bir gol bile çok önemli. Puan puana bitirme ihtimalleri var, her gol çok önemli." şeklinde konuştu.



" HOLOSKO'NUN FORVETTE İLK TERCİH OLMAMASI LAZIM"



"Beşiktaş Mustafa Denizli ile çok katetti, Mustafa Denizli’ye rağmen bu maçı kazandı" diyen. "Beşiktaş'ın 3 tane forveti var, Bobo, Holosko, Nobre. Bu üçlünün içerisinde de önde forvet olarak da en son oyuncu Holosko'dur. Bir ilginç oyuncu da ibrahim Üzülmez, o da iyi durumda. Beşiktaş Cisse-Ernst ikilisini bozmadığı zaman hep kazanmış. Mustafa hocanın bunu belgelerle uygulaması lazım. Biz saygı da duyarız, Beşiktaş’a bir hava vermiştir, puan kaybettikleri Konya maçı dahil hücum oynatmıştır. Eskişehirspor'un Beşiktaş gibi güçlü kadrosu yok. Çok önemli iki oyuncusu oynamayınca sıkıntı yaratabilir. Yusuf 3 maç üst üste iyi oynamış sen bunu kesiyorsun. Oyuna soktuğun iki oyuncu seni tekzip ediyor." dedi.



0-0 iken Eskişehirspor tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Eskişehirspor öne geçince daha teklikelidir. Bir tane silahı var Batuhan yokken, Youla. O da geride olunca etkili olamadı. Yusuf, Delgado ile birlikte oynayınca mecburen Cisse’ye soyundu. Yusuf ceza sahasında babasına çalım atar, atıyor da. Bugün Galatasaraylı oyuncuların yerinde olmak istemem bu saatlerde. Oyuncunun psikolojik direnci kırılır. Her ne olursa olsun oyunu sonuna kadar kovalamış ve gollerini de atmış. Artık belli oldu ki çok küçük bir hata olmadığı sürece 1. ve 2. belli oldu." diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ FARKA GİDEBİLİRDİ"



İbrahim Toraman’ın son haftalarda müthiş oynadığını ama Denizli’nin bu maçta sağ beke çektiğini söyleyen Dilmen, "Siz Bobo'yu kullanmayarak Holosko'yu etkili olduğu yerden alıyorsunuz. Eskişehirspor'un savunması dağıldı, koşularla. Koşularla dağılınca hem demarke oyuncular kaldı. Orta alan bomboş oldu, Ernst falan dripling yaptı. Hatta farka bile gidebilirdi maç. Mustafa Denizli niye maça böyle başlamadı?" dedi.



"Eskişehirspor düşme hattı çemberinin içine girdi." diyen Dilmen, "Artık bundan sonra ligin süresi kısaldı. Futbol Federasyonu bu saatten sonra yayıncı kuruluş da anlayış gösterecek saatleri ayarlayacak. 4 tane iddiasız takım var şu anda ligde, Gaziantepspor, Kayserispor, Hacettepe ve Ankaraspor." şeklinde konuştu.



Mustafa Denizli her türlü kararı alabilecek güçte olduğunun altını çizen Rıdvan Dilmen, "Mustafa Denizli şunu bilmeli; Beşiktaş için Mustafa Denizli şans olduğu kadar, Mustafa Denizli de Beşiktaş için şanstır. O da şansını skor olarak iyi koruyor. Mustafa hoca iyi bir kondüsyoner bulmuş. Daha önceki hayatında kondüsyoner almayarak kendi yaptırırdı. Bunu yönetim mi yaptı, kendi mi yaptırdı bilmiyorum. Çok kritik haftalara girildi, bu kadar taşla oynarsanız yarın kritik bir maçta kırılabilirsiniz. Bugün kırılabilirdiniz, doğruyu buldunuz. Beşiktaş’ın önümüzdeki yılları bu yıldan daha açık gözüküyor. Müthiş forvetleri var, örneğin Zapo iyi bir oyuncu ama gönder. İbrahim Toraman ve Gökhan kendini buldu, bir de Sivok var." dedi.