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Dilmen, Bakan Bayraktar hakkında sert konuştu

Rıdvan Dilmen, "Kupayı Trabzon'a getireceğiz" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a canlı yayında istifa çağrısı yaptı.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Kupayı Trabzon'a getireceğiz" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a canlı yayında istifa çağrısı yaptı.


Rıdvan Dilmen, Bakan Bayraktar hakkında sert konuştu.


NTV'de ekrana gelen Yüzde Yüz Futbol programında konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Kupayı Trabzon'a getireceğiz" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifaya davet etti.


Rıdvan Dilmen, Bakan Erdoğan Bayraktar'ın Trabzon'da yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek, Bayraktar'ın Başbakan Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını söyledi. Dilmen, geçtiğimiz yıl Türk Telekom Arena Stadı'nın açılışında, o dönem TOKİ Başkanı olarak görev yapan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalarla Galatasaraytaraftarlarını oldukça sinirlendirdiğini ve Başbakan Erdoğan'a tepki gösterilmesine yol açtığını söyledi.



Başbakanı zor durumda bıraktı


Fenerbahçe'nin maçlarını şikeyle kazandığının kanıtlanması durumunda kupanınTrabzonspor'a verileceğini dile getiren Rıdvan Dilmen, "Bir bakan herkesten önce Türk spor kamuoyunu ve Başbakanı zor durumda bırakıyor. Yargı sonundaFenerbahçe şike işlerine bulaştıysa, Trabzonspor anasının ak sütü gibi şampiyonluğu alacaktır." dedi.



Bakan Bayraktar istifa etmeli


Dilmen sözlerine şöyle devam etti: "Yargı süreci devam ederken bir bakanın Başbakanı ve ülkedeki durumu kaosa sokacak açıklamalar yaptı. Bir bakan şu kadar bir kaosta bunları söylüyorsa Türk spor kamuoyunu zor durumda bıraktı. Ben olsam istifa ederdim. Bence istifa etmeli."


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