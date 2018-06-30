Dilipak'tan AKP'ye uyarı: MHP, elinde sopayla birilerinin başına musallat olacak; ANAP gibi dağılabilirsiniz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak AKP'ye uyarılarda bulundu. MHP'nin yüzde 11'lik oy oranına atıfta bulunan Dilipak, "Dostlarınızı dışlar, düşmanlarınızı kazanalım derken, hem dostlarınızı kaybedip, hem de düşmanlarınızın elinde kalabilirsiniz. Taşıma su ile değirmen dönmez" dedi. Dilipak, MHP kanadından "dürüst ve temiz siyaset" çıkışı yapılacağı iddiasını ileri sürerek "Elinde bu sopa ile birilerinin başına musallat olacak. Topluma dönük çıkışlarla gündem oluşturacak. İyi Partiden de göreceksiniz MHP’ye hem milletvekili, hem teşkilat ve hem de tabandan ciddi kaymalar olacak" diye yazdı.

Dilipak, "Eğri oturup, doğru konuşalım" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2018) yazısında şu ifadelere yer verdi:

Konuşmak isteyenlerin sesi kısıldı. Korkutuldu, fitne çıkartmakla suçlandı, “yoksa sen de mi..” uyarıları yapıldı. Birileri kendilerini “la yüs’el sanıyordu”. Eğer bunlar sistemden atılıp, hesap sorulmazsa, söylüyorum, “içimizdeki bu beyinsizler yüzünden” yerel seçimlerde durum daha da kötü olur. Dahasını da söyleyeyim, devam eden süreçte AK Parti ANAP gibi dağılır gider. O zaman, bugün söz dinlemeyen, ayağı yerden kesilmiş, para ve makam hırsı gözlerini bürümüş birileri gizlenecek yer ararlar. Allah yardım etti de yola devam ediyoruz. Yoksa kimsenin kazandığı yok. CHP de, İyi Parti de, MHP de, HDP de “kazandık” diyor ama kazın ayağı öyle değil. İttifak oyları dışında bakın, AK Parti mevcut hali ile tek başına mecliste salt çoğunluğa sahip değil. Bu bir başarı mı? İttifak oyu ile ancak başkanlıkta ilk turda % 51’i geçiyoruz.

Bu sonuç da bir başarı, tamam, ama daha yakından baktığınızda, içinde bir zaaf taşıyan bir durum var. MHP bu oylardan bir kısmını kalıcı hale getirmek için “dürüst ve temiz siyaset” çıkışı yapacak haberiniz olsun. Elinde bu sopa ile birilerinin başına musallat olacak.. Topluma dönük çıkışlarla gündem oluşturacak. İyi Partiden de göreceksiniz MHP’ye hem milletvekili, hem teşkilat ve hem de tabandan ciddi kaymalar olacak. “Meral abla” projesi bekleneni vermedi. “Devlet bey” devlette bazı operasyonlar için yeni roller üstlenebilir. Biliyorum, birilerinin hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyorum, ama gerçekler bazen acıdır ve gerçek dost da bazen acı söyler.

Bu “haramzadeler” var ya, onlar da birbirine düşecek, birileri birilerinin işine, parasına çökecek. Paraları, malları, şirketleri içeride, dışarıda olsun farketmez. Çökecekler!

AK Parti eğri oturup doğru konuşacak olursak 81 ilden 69’unda eskiye göre daha az oy alınmış. Bu gerçek görülmeli ve sorumlularından hesap sorulmalı. HDP 9 ilde % 50’nin üzerinde oy almış. Bunun üzerine düşünmek gerek. HDP’nin en yüksek seviyede oy aldığı illerde AK Partinin aday profiline ve bu adayları listeye sokanların kim olduğuna bakıp gereğini yapmak gerek. Tabi onların hangi grupla ilişkileri olduğuna da. Erdoğan’ın aldığı oyla arada 11 puan fark var. Bunun verdiği bir mesaj olmalı. Sadece oy oranı olarak değil, sandalye sayısı olarak da durum ortada.