Dilipak'ın 'düşman listesi': İran, İsrail, Suriye, Mısır, ABD, İngiltere, Fransa, Vatikan, Yunanistan, İskandinavlar...

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü (11 Eylül 2015) köşesinde "Türkiye'ye saldıran 'şer cephesi" adını verdiği bir liste yayımladı. "PKK’yı gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki koskoca bir şer cephesini göremezsiniz" diyen Dilipak, "Şer cephesi için tek sorun Erdoğan ya da AK Parti değil. Hatta tek başına Türkiye de değil. Hedef İslam dünyasıdır" ifadelerini kullandı.

Dilipak, yazısında "Bu şer ittifakını Gezi ayaklanması gibi düşünün.. Bu yapıda herkes var. Hatta İran, Suriye üzerinden ve PEJAK üzerinden bu şer ittifakına destek veriyor. İsrail, Suriye, Mısır bu kirli oyunda birlikte hareket ediyor.. Almanya deyince zaten orada ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve Vatikan var demektir.. Bu yapı içinde Yunanistan da var, Kıbrıs Rum Kesimi de.. İskandinav ülkeleri de var, BENELÜX ülkeleri de.. Topyekûn saldırıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın 'düşman listesi'ndeki diğer 'yapılanmaları' da şöyle açıkladı:

"Bu ihanet çetesinin içinde NATO üyesi müttefik bildiklerimiz de var, AB içinde birlik olma senaryosunun üyeleri de var. Kimi halkı Müslüman ülkelerin işbirlikçi yöneticileri de bu haçlı ittifakına destek veriyor.

Bu saldırılar sadece PKK, DHKP-C değil, son saldırıda Ermeni teröristlerin de olduğu iddiaları sözkonusu.. Paralel yapı da çeteye dahil, Masonik örgütler, beyaz Türkler, Derin devlet, herkes bu koalisyona dahil.. “Topyekûn savaş” ilan ettiler..

Kapitalist borsa spekülatörleri, Komünist maskeli taşeron örgütler, faşist militanlar, ılımlı İslamcılar, sağ-sol, Alevi-Sünni yedekleri ile birlikte hepsi cephede.. Bunların kadrolarında şeyh de var, fahişe de.. Yoksulunu da, zenginini de kışkırtıyorlar.. Liberalini, çevrecisini, herkesi bu kirli savaşın içine çekmeye çalışıyorlar."

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit'te "Topyekûn saldırı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

PKK’yı gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki koskoca bir şer cephesini göremezsiniz.

Öte yandan; şer cephesi için tek sorun Erdoğan ya da AK Parti değil. Hatta tek başına Türkiye de değil. Hedef İslam dünyasıdır.

PKK böyle davranmak zorunda. Eğer böyle davranmazsa ipini çekerler.. Avrupa on binlerle ifade edilen militanlara şirinlik olsun diye kapılarını açmıyor. Bunca parayı hayırlarına harcamıyorlar. Bitmeyecekleri ata, sağmayacakları ineğe yem vermez bunlar.. Bu silahları av yapsınlar diye vermiyorlar.

DAEŞ durduk yerde icat edilmedi.. DAEŞ’i bahane ederek PYD’ye açıkça silah desteği verdiler. Eğitim ve istihbarat sağladılar, kendi ajanlarını bu kapıdan bölgeye soktular..

Bu saldırı topyekûn bir saldırı. Bu kirli savaşta herkes var. Kimse kendini kandırmasın bu artık bir terör saldırısı değil, postmodern bir savaş. Yedi düvel birden saldırıyor. PKK’nın ateşkes ilanı ya da Apo’nun bu yöndeki bir çağrısı, uluslararası koalisyon “evet” demedikçe hayata geçirilemez..

Aslında istedikleri, Türkiye’yi teslim alarak İslam dünyasına yeni bir düzen vermek.. Bu işgal operasyonunda Türkiye’yi taşeron olarak kullanmak..

Bu şer ittifakını Gezi ayaklanması gibi düşünün.. Bu yapıda herkes var. Hatta İran, Suriye üzerinden ve PEJAK üzerinden bu şer ittifakına destek veriyor. İsrail, Suriye, Mısır bu kirli oyunda birlikte hareket ediyor.. Almanya deyince zaten orada ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve Vatikan var demektir.. Bu yapı içinde Yunanistan da var, Kıbrıs Rum Kesimi de.. İskandinav ülkeleri de var, BENELÜX ülkeleri de.. Topyekûn saldırıyorlar.. Tayyib Erdoğan’ı Abdulhamid Hana benzetiyorlar.. İslam Birliği fikri bu şer ittifakını korkutuyor. Kendilerine “one minute” denmesini hazmedemiyorlar. “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışını içlerine sindiremiyorlar. Mavi Marmara’nın kötü bir örnek olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini, bu işe kalkışanların pişman edilmesi gerektiği fikrindeler.. Biraz da “kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden birilerine aba altından sopa gösteriyor, meydan okuyor, tehdit ediyor. Birilerinin gözünün kirişini kırmak istiyorlar.

Bu ihanet çetesinin içinde NATO üyesi müttefik bildiklerimiz de var, AB içinde birlik olma senaryosunun üyeleri de var. Kimi halkı Müslüman ülkelerin işbirlikçi yöneticileri de bu haçlı ittifakına destek veriyor.

Bu saldırılar sadece PKK, DHKP-C değil, son saldırıda Ermeni teröristlerin de olduğu iddiaları sözkonusu.. Paralel yapı da çeteye dahil, Masonik örgütler, beyaz Türkler, Derin devlet, herkes bu koalisyona dahil.. “Topyekûn savaş” ilan ettiler..

Kapitalist borsa spekülatörleri, Komünist maskeli taşeron örgütler, faşist militanlar, ılımlı İslamcılar, sağ-sol, Alevi-Sünni yedekleri ile birlikte hepsi cephede.. Bunların kadrolarında şeyh de var, fahişe de.. Yoksulunu da, zenginini de kışkırtıyorlar.. Liberalini, çevrecisini, herkesi bu kirli savaşın içine çekmeye çalışıyorlar.

Bir takım hainler, bu işi sanki AK Parti’nin seçim malzemesi için ürettiği yalanını yaymaya çalışıyorlar..

Bu olay PKK ile başlayıp biten bir terör eylemi değil, bunu görelim. Uluslararası bir koalisyonun Türkiye’ye karşı savaş ilanı ile karşı karşıyayız. PKK, derin devlet, Paralel devlet, DHKP-C bunların hepsi, bu savaşı başlatan uluslararası çetenin taşeron örgütleridir..

Ankara’nın bu durumu BM’ye, NATO’ya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, İslam Konferansı, Arap ve Afrika Birliği’ne, AİHM’e, BM İnsan Hakları Komiserliği’ne taşıması gerekir.. Bunların siyaset, bürokrasi, STK, medya, iş dünyası içindeki uzantılarının da bir an önce tasfiye edilmesi gerekir.

PKK’nın arkasında Almanya’nın olduğunu bilmeyen var mı? Ya da Paralel Yapı’nın CIA’nin Truva atı olduğunu bilmeyen var mı?

Bu saldırı dünya barışına bir tehdittir.. Bu ateş bir gün döner tutuşturanların evini de yakar.

Bu olaylar 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin çöküşünü gösteriyor.. Yıkılan düzenin enkazı altında kalacak olanlar bu terörün arkasındaki ihanet çetesidir..

Selam ve dua ile..