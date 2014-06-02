Dilipak'a göre yenilenen seçimleri AKP kazandı!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Ağrı ve Yalova'nın aralarında olduğu 14 yerde tekrarlanan seçimleri aslında AKP'nin kazandığını iddia etti. Dilipak, "Burada seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı ve iptal oyları da hesaba katmak gerek.. Yine görünen o ki, diğer partilerin oyu düşeceği için AK Parti ve CHP sayısal ve oransal olarak oyunu artıracak" dedi.

Abdurrahim dilipak'ın Yeni Akit'te "Mini seçim" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2014) yazısı şöyle:

Mini seçim

Dün Yalova ve Ağrı dahil 14 yerde yerel seçimler yenilendi.. Ağrı ve Yalova ile Aydın’ın Buharkent, Bayburt’un Aydıntepe, Bitlis’in Güroymak, Çankırı’nın Şabanözü, Eskişehir’in Mahmudiye, Kastamonu’nun Çatalzeytin, Tokat’ın Yeşilyurt ilçeleri ile Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aştavul, Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya, Niğde’nin merkeze bağlı Bağlama ve Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde seçimler yenilendi..

Yalova’da durum şöyleydi: AK Parti ve CHP 43.1. Her ikisinin de 27.229 civarında oyu vardı.. Yalova’da 53.000 civarında seçmen vardı ve bunun 46.682’si oy kullanmış ve kullanılan oyların 44.875’i geçerli sayılmıştı..

MHP 5.3 üzerinden 3370 oy. HDP 3.5 üzerinden 2242 oy. SP 2.1 1298 oy, BBP 1.4 üzerinden 906 oy. Gerisi “0.5” ve altı. Kalanın, yani diğer 7 partinin tamamının toplamı % 1,5..

Yalova 2011 genel seçimlerinde ise; AK Parti % 46.77 oy almış. CHP % 32.38, MHP % 10.6. SP 1.9, BBP 0.7 oy almış..

Ağrı’da durum biraz farklı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti ve BDP % 45 civarında oy almıştı.SP 2.92.oy oranı ile 3. sırada idi. MHP 1.85, HÜDAPAR % 1.38 oy almıştı.. CHP dahil diğerleri % 0’la başlayan oylar alırken, diğerlerinin toplamı % 3 dolayında kalmıştı.. Ağrı’da son milletvekili seçimlerinde AK Parti % 47,5 ile 96.189 oy almıştı. Bağımsız Halil Aksoy ise % 41 ile 82.996 oy almıştı.. MHP, CHP ve 2. Bağımsız aday da % 2.2’şer oy almışlardı.. BBP’nin oyu ise 1.7 idi. Diğerleri sıfırın altında oy almıştı % olarak, Ağrı’da toplam 52.000 seçmen vardı ve bunun 47.000’i oy kullanmış ve 45.000’i geçerli sayılmıştı..

Seçimler Gezi tartışmalarının gölgesinde değil, Paralel devlet, Paralel din, Mavi Marmara, Ayasofya, Fetih, Fatih, İstanbul tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti..

AK Parti’nin bu son seçimde aldığı oylara bakılırsa milliyetçi muhafazakâr oyların yeniden büyük ölçüde AK Parti’ye geri döndüğünü ve Cemaatin AK Parti tabanındaki seçmen üzerindeki etkisini kaybetmekte olduğu görülüyor.. Yani taşlar yerine oturuyor ve yatağından çıkan ırmak yatağına geri dönüyor..

Burada seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı ve iptal oyları da hesaba katmak gerek.. Yine görünen o ki, diğer partilerin oyu düşeceği için AK Parti ve CHP sayısal ve oransal olarak oyunu artıracak.. Seçim sonucunu biraz da, seçmenin kimi istediği değil, kimi istemediğine ilişkin tercihi belirleyecek!

Bu son yenileme seçimleri ile ilgili Yalova’dan gelen ilk sonuçlara göre ilk tesbitlerim şöyle: Katılım yüksek, iptal az, oylar iki parti üzerinde yoğunlaşmış.. Daha önce MHP’ye oy verenler, şimdi CHP’ye oy vermiş. Cemaat baskısı ile diğer partilere oy verenlerin bir kısmı bu kez sandığa gitmemiş.

Bu sonuçları ister bir referandum olarak tanımlayın, ister bir kamuoyu araştırması olarak görün, sonuç ortada.. Bu sonuçlar değişimin yönünü gösteriyor..

Gezidekiler, ellerinde kitap ve karanfiller taşıyan gençler değil, Molotof kokteylleri, sopalar ve taşlarla terör estiren gruplardı.. Aslında oynanan gezi idi, Gezi tartışmaları seçimin sonucunda etkili oldu. Oylanan barıştı, oylanan cemaatti.. Oylanan Ergenekon’du, oylananKoç’tu! Oylanan açılım politikaları idi, oylanan kalkınma politikaları idi. Oylanan Mavi Marmara idi.. İHH ile, toplumun inanç, tarih, kültür ve gelenekleri ile kucaklaşması idi. Oylanan İsrail idi.. Bu seçimdeki sonuçlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de yol ve yön gösterici bir etkiye sahip..

Geçen seçimlerin en önemli yanı, taşların yerinden oynaması idi. CHP’ye oy veren MHP’li ya da MHP’ye oy veren CHP’li ya da hiç inanmadığı bir partiye oy veren cemaat mensubunun, diyalog ve hoşgörüyü bir kenara bırakıp intikam ve öfke duygusu ile, CHP’ye oy vererek oportünizmin tavanına sıçraması gelecekte de etkisini gösterecek sosyo psikolojik ve travma olarak hep hatırlanacaktır.. Bu sancı ve vicdan muhasebesi onları hiç bir zaman rahat bırakmayacak..

Bu seçim sonuçları bir bakıma değişimin yönünü gösteriyor..

“Parça bütünün habercisidir” derler. Bu parçalı seçim, Türkiye’deki değişimin yönünü göstermesi bakımından önemli.. Çok kısa bir zaman aralığında ortaya çıkan bu değişim ve insanların nihai tercihleri ile ilgili sonuçlar, iktidarın elinin giderek güçlendiğini gösteriyor..

Bu sonuçta, Erdoğan’a gösterilen güven kadar, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye ve Cemaate ve Gülen’e güvensizliği de gösteriyor..

Yenilen güreşe doymaz derler! CHP ve Cemaat de bu gidişle güreşe doymayacak gibi gözüküyor! CHP-MHP-Cemaat üçgeni birlikte kaybediyor ve giderek daha çok birbirlerine benziyorlar..